PortadaEl País

Murió Pancho Talento: es una persona y es una época

Osvaldo Nemirovsci
Por Osvaldo Nemirovsci
Pancho Talento
Pancho Talento Pancho Talento (Redes Sociales)

Últimas Noticias

Central empató ayer en Mar del Plata 1 a 1 con Aldosivi

Se confió y la igualdad se pareció a derrota

Claudia Kalinec, presidenta de la Cámara de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales

“La cuestión de los residuos explica el 95 por ciento de la problemática ambiental”

Por Javier Hernández

TEATRO. El reestreno de "Patagonia y olvido"

La palabra de Osvaldo Bayer en escena

Por Leandro Arteaga

Cine II

Hamnet

El primer ministro laborista Kier Starmer quedó en la cuerda floja

El caso Epstein sacude al gobierno británico

Por Marcelo Justo

A 40 años de la genialidad del uruguayo ante la selección de Polonia

Enzo Francescoli: “Es el gol que le quedó a la gente por la espectacularidad”

Por Alejandro Duchini

La Mesa de Articulación de Niñez contra la baja de la edad de imputabilidad

“Los pibes no son un peligro, están en peligro”

Por Washington Uranga

Lo llevan a San Lorenzo para el acto con Milei y quedará en manos de los Granaderos

El sable corvo ya no está en el Museo Histórico Nacional

El País

PáginaI12 accedió a denuncias de corrupción, acoso sexual y malos tratos en las fuerzas

El submundo de la crisis policial: bajos salarios, corrupción, maltrato y acoso

Por Raúl Kollmann

El miércoles protestará frente al Congreso

La CGT presiona para frenar artículos clave de la reforma laboral

En Santa Fe

Javier Milei se dio el gusto de usar el sable corvo de San Martín

Economía

El acuerdo con EE.UU.

Nuevo Estatuto Legal del Coloniaje

Por Carlos Bianco y Juan Manuel Padín

En la primera semana de febrero, registraron una suba de 2,5%

Los alimentos vuelven a empujar la inflación

Una cara peligrosa del ajuste fiscal que aplica el Gobierno

El estado calamitoso de las rutas

Por Mara Pedrazzoli

El buen clima externo dio respiro al mercado local

Repunte de bonos y activos

Sociedad

Hubo otras 25 movilizaciones abarcando casi todas las provincias

Las Marchas del Orgullo Antifascista y Antirracista en el interior

Pretendían ocultar un abuso sexual en San Luis

Perpetua para los femicidas de una joven de 17 años

Una multitud marchó contra las políticas de Milei

Galería de fotos de la marcha antifascista

Expediciones en el fondo marino, campañas paleontológicas y pingüinos patagónicos, en vivo

Los streamings científicos en tiempos de motosierra

Por Pablo Esteban

Deportes

Con un golazo de tijera de Cordero, el Tiburón logró un festejado 1-1

Torneo Apertura: Aldosivi ahogó sobre la hora el festejo de Central

Manchester United le ganó 2-0 a un disminuido Tottenham

Premier League: Roja directa y cuatro fechas de suspensión para “Cuti” Romero

Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentan desde las 20.30

El Super Bowl llega con todo su show

Con cinco encuentros sigue la cuarta fecha del Apertura

El domingo viene cargado con el clásico Huracán-San Lorenzo y Vélez-Boca