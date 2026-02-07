Omitir para ir al contenido principal
El País
TRABAJO
07 de febrero de 2026 - 3:01
Exclusivo para
El Gobierno presentó el acuerdo de sumisión a EE.UU en Casa Rosada
La entrega avanza al ritmo acelerado de Trump
Por
Mara Pedrazzoli
El acuerdo con EE.UU.
Nuevo Estatuto Legal del Coloniaje
El fiscal cuestionó la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti.
Picardi apeló el archivo de la causa contra Macri por la toma de deuda con el FMI
El pederasta y el exasesor de Trump buscaban incursionar en el Vaticano
Epstein y Bannon planearon financiar una ofensiva para derrocar al papa Francisco
El País
Lo impulsa el diputado Nicolás Trotta
Presentaron un proyecto para rechazar la creación de la “Oficina de Respuesta Oficial”
La credibilidad del Gobierno dañada por el escándalo del manejo del nuevo del índice de precios
Ropa sucia
Por
Luis Bruschtein
La concentración se realizará el 11 de febrero
La CGT anunció una gran movilización frente al Congreso contra la reforma laboral
Por
Felipe Yapur
Los votos del massismo, en la mira
Edad de imputabilidad: Las diferencias en el peronismo ante el debate en el Congreso
Por
Eva Moreira
Economía
El acuerdo con EE.UU.
Nuevo Estatuto Legal del Coloniaje
En la primera semana de febrero, registraron una suba de 2,5%
Los alimentos vuelven a empujar la inflación
El buen clima externo dio respiro al mercado local
Repunte de bonos y activos
Una cara peligrosa del ajuste fiscal que aplica el Gobierno
El estado calamitoso de las rutas
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
A través de imágenes de cámaras se llegó a reconocerlo
Detuvieron al acusado de violar a una joven en Miramar
La abogada imputada por gestos racistas en Brasil
Liberaron a Agostina Páez, pero la Justicia aún no definió si puede volver a la Argentina
La marcha antifascista y antirracista
La náusea
Por
Raquel Robles
Una pasajera presentó la demanda y esto sienta precedente para muchos casos similares
Un fallo declaró culpable a Uber por la violación de un chofer
Deportes
Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, será uno de los tres representantes en Milano-Cortina
Comienza la participación argentina en esquí alpino en los JJOO de invierno
Continúa la cuarta fecha de la Liga Profesional con River y Racing como protagonistas principales
Sábado de superacción en la Liga Profesional
Diálogo con Agustín Destribats, campeón panamericano de lucha
“La beca no alcanza y te hace replantear si seguís o no”
Por
Marcos González Cezer
El lateral de Vélez estará ocho meses sin jugar
Jano Gordon se rompió los ligamentos cruzados