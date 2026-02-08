El escritor nacido en Pamplona es autor de una novela que indaga en un hombre clave del conflicto
Fermín Goñi: “La Guerra Civil es el capítulo de la historia de España que está sin cerrar”
A ochenta años del doloroso suceso político-social que padeció el país europeo en el siglo XX, el libro “El hombre de la Leica” señala al general Emilio Mola como el artífice de la insurrección. “Es una novela de una aventura siniestra por un golpe fascista que concluyó con cuarenta años de dictadura”, subraya.