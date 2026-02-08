Omitir para ir al contenido principal
El Gobierno designó un director para un centro cultural que estaba cerrado

📰 Motosierra para la memoria y cargos para amigos

Alberto Baños eligió a su profesor de bajo para dirigir el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. El problema es que lo nombró cuando el lugar ya llevaba cuatro meses sin funcionamiento.

Luciana Bertoia
Por Luciana Bertoia
Haroldo Conti Esma-24/03/2025
El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti funcionaba bajo la órbita de Baños. (Jorge Larrosa)

“Muchos están trabajando a pérdida y no lo saben”

Choferes de aplicaciones reclaman regulaciones y mejores condiciones laborales

Destino elegido

El Brasileirao, con récord de argentinos

Se acelera la suba de precios

La inflación de la Ciudad fue de 3,1 por ciento en enero

De los audios al procesamiento

Coimas en Andis: Diego Spagnuolo fue procesado por asociación ilícita

La agenda está en manos de los Milei

Por Eduardo Aliverti

El textil paralizado: cayó 46,7% respecto a 2023

Sin más tela para cortar

Por Mara Pedrazzoli

Alineada con Trump, la primera ministra refuerza su proyecto de seguridad y defensa

Japón: Takaichi logra una amplia victoria y allana el camino para su agenda ultraconservadora

Planifican un ajuste en la zona más castigada por los incendios

Amenaza de más despidos en Parques Nacionales

Las claves del decreto

Inocencia Fiscal: el Gobierno reglamentó su blanqueo permanente para los “dólares del colchón”

El viajar no es un placer

El boleto de colectivo vuelve a aumentar en febrero y en marzo

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 9 de febrero de 2026

Talleres para chicos y chicas en las colonias deportivas

Un verano para aprender sobre derechos

Jornada agradable

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 9 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 9 de febrero

"Hay una campaña antifascista con mis imágenes"

La abogada argentina detenida en Brasil recibió la visita de familiares y dijo que es “amenazada constantemente”

Vélez le ganó 2-1 en Liniers

Boca se despertó recién el lunes y ya era demasiado tarde

El seleccionado argentino venció este domingo a Francia y a España

Seven de Perth: Los Pumas sumaron dos victorias y finalizaron quintos

El entrenador de River habló tras la goleada sufrida ante Tigre en el Monumental

Marcelo Gallardo, autocrítico: “No es aceptable, pero puede pasar”