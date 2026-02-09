Omitir para ir al contenido principal
Cine. Hamnet, la nominada película de Chloé Zhao

Entre el dolor y la gran creación

A partir de la relación entre Shakespeare y su esposa, se indaga en la muerte de uno de sus hijos como germen de Hamlet.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
Hamnet
Hamnet Jessie Buckley y Paul Mescal son los protagonistas de la película histórica que vuelve a Shakespeare. (Agata Grzybowska)

Entrevista a Julio Frydenberg, autor de "Historia social del fútbol"

“El consumo del fútbol tradicional ahora tiene competencia”

Por Bárbara Schijman

Bad Bunny llevó la fiesta caribeña al corazón del imperio

Por Sandra Rodríguez Cotto

Por su novela "Faster"

Eduardo Berti obtuvo el prestigioso Premio Roger Caillois

Alineada con Trump, la primera ministra refuerza su proyecto de seguridad y defensa

Japón: Takaichi logra una amplia victoria y allana el camino para su agenda ultraconservadora

Lo anunció Manuel Adorni

Milei suspendió el viaje de este lunes a Estados Unidos

La ciberguerra del Capitán América

Por Jorge Elbaum

Un delegado de Trump en la Rosada

Milei cambia Mar- a- Lago por el Consejo de la Paz

Por Melisa Molina

Motosierra para la memoria y cargos para amigos

El Gobierno designó un director para un centro cultural que estaba cerrado

Por Luciana Bertoia

Finalmente, el funcionario seguirá en la cartera de Justicia

Cúneo Libarona, el amigo de Milei

Planifican un ajuste en la zona más castigada por los incendios

Amenaza de más despidos en Parques Nacionales

El pacto de Milei con Trump entrega las tierras raras

Una máquina de minar el país

Por Bernarda Tinetti

El textil paralizado: cayó 46,7% respecto a 2023

Sin más tela para cortar

Por Mara Pedrazzoli

La baja fue de 11,5% frente a diciembre

La venta de insumos para la construcción cayó fuerte en enero

Gobierno del engaño

Por Hernán Letcher

Crónica sobre la crisis en los locales de avenida Avellaneda.

Desplome de ventas en el sector textil en Flores

Por Juan Funes

Entrevista a Ian Moche

“Lemoine nos ataca por ignorancia, pero también para desviar la conversación de los temas importantes”

Por Matías Ferrari

Redes sociales y salud mental, en los tribunales

Zuckerberg bajo la lupa

Recibió graves golpes en el cráneo

Brutal crimen en Mar del Plata: un hombre fue asesinado a golpes a la salida de un boliche

El Palacio Ducó, de fiesta

Huracán le ganó a San Lorenzo con un nueve que es cosa seria, Jordy Caicedo

Por Cristian Dellocchio

Derrotó en la final por 6-2 y 6-3 a Román Burruchaga

Ugo Carabelli ganó el Rosario Challenger

El equipo de Avellaneda se impuso frente a Platense en Vicente López

Independiente con pensamiento lateral

Por Juan José Panno

Le ganó a Atlético Tucumán y se metió en zona de playoffs

Sarmiento se hizo fuerte en Junín