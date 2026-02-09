Omitir para ir al contenido principal
En una clínica de San Justo

Trasladaron a Bastián Jerez para que continúe su recuperación cerca de su familia

El equipo médico que sigue su caso esperó a que el niño de ocho años “reúna las condiciones necesarias para continuar su tratamiento clínico y su recuperación motora” en otro centro de salud.

BASTIAN JEREZ (Imagen Web)

Ligamentos, un karma del fútbol argentino

Por Daniel Guiñazú

Permiso para evadir

Ley de Inocencia Fiscal: la nueva obsesión del Gobierno por los “dólares del colchón”

Por Vardan Bleyan

Era presidente de Nucleoeléctrica Argentina

Acosado por denuncias de corrupción, renunció Demian Reidel

Exclusivo para

"Una bofetada a nuestro país", afirmó

Donald Trump, en llamas contra el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Repugnante”

La agenda está en manos de los Milei

Por Eduardo Aliverti

El textil paralizado: cayó 46,7% respecto a 2023

Sin más tela para cortar

Por Mara Pedrazzoli

Alineada con Trump, la primera ministra refuerza su proyecto de seguridad y defensa

Japón: Takaichi logra una amplia victoria y allana el camino para su agenda ultraconservadora

El País

Debate en el Senado

Diego Santilli confía en que el Gobierno conseguirá la media sanción de la reforma laboral

El agite (no es una crónica de rock)

Por Sergio Elguezábal

De los audios al procesamiento

Coimas en Andis: Diego Spagnuolo fue procesado por asociación ilícita

Economía

Se acelera la suba de precios

La inflación de la Ciudad fue de 3,1 por ciento en enero

Las claves del decreto

Inocencia Fiscal: el Gobierno reglamentó su blanqueo permanente para los “dólares del colchón”

El viajar no es un placer

El boleto de colectivo vuelve a aumentar en febrero y en marzo

Sociedad

En una clínica de San Justo

Trasladaron a Bastián Jerez para que continúe su recuperación cerca de su familia

La trasladaron inconsciente al Argerich

Rescatan a una joven que se arrojó a un dique en Puerto Madero

Talleres para chicos y chicas en las colonias deportivas

Un verano para aprender sobre derechos

Jornada agradable

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 9 de febrero

Deportes

Peligro de Wolf

Futbolistas que la Ligan 2026

Por Victor Wolf

Destino elegido

El Brasileirao, con récord de argentinos

Vélez le ganó 2-1 en Liniers

Boca se despertó recién el lunes y ya era demasiado tarde