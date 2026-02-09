Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
En una clínica de San Justo
Trasladaron a Bastián Jerez para que continúe su recuperación cerca de su familia
El equipo médico que sigue su caso esperó a que el niño de ocho años “reúna las condiciones necesarias para continuar su tratamiento clínico y su recuperación motora” en otro centro de salud.
09 de febrero de 2026 - 17:03
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
BASTIAN JEREZ
(Imagen Web)
Temas en esta nota:
Pinamar
Últimas Noticias
Ligamentos, un karma del fútbol argentino
Por
Daniel Guiñazú
Permiso para evadir
Ley de Inocencia Fiscal: la nueva obsesión del Gobierno por los “dólares del colchón”
Por
Vardan Bleyan
En una clínica de San Justo
Trasladaron a Bastián Jerez para que continúe su recuperación cerca de su familia
Era presidente de Nucleoeléctrica Argentina
Acosado por denuncias de corrupción, renunció Demian Reidel
Exclusivo para
"Una bofetada a nuestro país", afirmó
Donald Trump, en llamas contra el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Repugnante”
La agenda está en manos de los Milei
Por
Eduardo Aliverti
El textil paralizado: cayó 46,7% respecto a 2023
Sin más tela para cortar
Por
Mara Pedrazzoli
Alineada con Trump, la primera ministra refuerza su proyecto de seguridad y defensa
Japón: Takaichi logra una amplia victoria y allana el camino para su agenda ultraconservadora
El País
Era presidente de Nucleoeléctrica Argentina
Acosado por denuncias de corrupción, renunció Demian Reidel
Debate en el Senado
Diego Santilli confía en que el Gobierno conseguirá la media sanción de la reforma laboral
El agite (no es una crónica de rock)
Por
Sergio Elguezábal
De los audios al procesamiento
Coimas en Andis: Diego Spagnuolo fue procesado por asociación ilícita
Economía
Permiso para evadir
Ley de Inocencia Fiscal: la nueva obsesión del Gobierno por los “dólares del colchón”
Por
Vardan Bleyan
Se acelera la suba de precios
La inflación de la Ciudad fue de 3,1 por ciento en enero
Las claves del decreto
Inocencia Fiscal: el Gobierno reglamentó su blanqueo permanente para los “dólares del colchón”
El viajar no es un placer
El boleto de colectivo vuelve a aumentar en febrero y en marzo
Sociedad
En una clínica de San Justo
Trasladaron a Bastián Jerez para que continúe su recuperación cerca de su familia
La trasladaron inconsciente al Argerich
Rescatan a una joven que se arrojó a un dique en Puerto Madero
Talleres para chicos y chicas en las colonias deportivas
Un verano para aprender sobre derechos
Jornada agradable
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 9 de febrero
Deportes
Ligamentos, un karma del fútbol argentino
Por
Daniel Guiñazú
Peligro de Wolf
Futbolistas que la Ligan 2026
Por
Victor Wolf
Destino elegido
El Brasileirao, con récord de argentinos
Vélez le ganó 2-1 en Liniers
Boca se despertó recién el lunes y ya era demasiado tarde