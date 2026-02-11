Omitir para ir al contenido principal
PortadaBuenos Aires|12

Nueva encuesta de CB Consultora

A Milei le sigue yendo mal en el conurbano

Kicillof mide mejor que Milei en 20 de 24 distritos del Gran Buenos Aires. El presidente supera al gobernador sólo en las ciudades más chicas.

Marcial Amiel
Por Marcial Amiel
Javier Milei en campaña-21/10/2025
La imagen de Javier Milei sigue abajo en el conurbano. (AFP/AFP)

Últimas Noticias

Detenciones y más de 30 heridos en la marcha contra la reforma laboral

Represión en Córdoba: “El gobierno provincial le demostró a Milei que es su mejor alumno”

Nueva encuesta de CB Consultora

A Milei le sigue yendo mal en el conurbano

Por Marcial Amiel

Críticas y comentarios en redes sociales atestiguan la incertidumbre que rodea al proyecto y el camino incierto que han recorrido Disney y Lucasfilm

Disney defiende su polémico tráiler de “The Mandalorian and Grogu” tras críticas

Stanley Tucci comparte sus pensamientos sobre el matrimonio y el paso ineludible del tiempo

La reflexión de Tucci sobre su matrimonio y la vejez con Felicity Blunt

Exclusivo para

Femicidio en Chaco

Condenas a perpetua para el clan Sena por el crimen de Cecilia Strzyzowski

Crece el rechazo a la "Doctrina Donroe" dentro y fuera del pais

EE.UU. mató a dos personas en un nuevo ataque a una supuesta narcolancha

Nuevos documentos vinculan al expríncipe británico Andrés con el pedófilo

El rey ofreció su colaboración

La ropa subió menos que la inflación

La debacle del sector textil

El País

Cuando la ley jugaba a su favor

Javier Milei cobró la indemnización laboral que ahora quiere destruir

En contra de la precarización

“Modernizar no es precarizar ni destruir derechos”: el comunicado de la CGT en pleno debate de la reforma laboral

"Guerrera de la vida", la definió Cristina Kirchner

Murió la exdiputada por Chaco Sandra Mendoza

Quieren pagar el 50% del sueldo

Con la reforma laboral, enfermarse es culpa del trabajador

Por Vardan Bleyan

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 11 de febrero de 2026

Los intereses de depósitos en dólares quedan exentos de Ganancias

Otra zanahoria para el ingreso de divisas

La ropa subió menos que la inflación

La debacle del sector textil

Ajuste en áreas sensibles para la economía y la sociedad

La motosierra más loca del mundo

Sociedad

Marcha atrás de LLA por una supuesta "confusión"

Cómo es el nuevo proyecto de ley penal juvenil del Gobierno

Qué pasará con los subtes y colectivos

Marcha al Congreso contra la reforma laboral: el mapa de los cortes en CABA

Calor en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 11 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 11 de febrero

Deportes

Recuperar los límites y la vergüenza

Por Osvaldo Arsenio

Esquí Alpino Súper G

El hijo de Valeria Mazza tuvo su debut en los Juegos Olímpicos de invierno: ¿cómo le fue?

Comenzaron los tests

Franco Colapinto terminó último en Bahrein

La historia de la selección argentina de fútbol de amputados

“Los Rengos”: pasión, superación y pertenencia

Por Florencia Castro