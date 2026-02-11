Omitir para ir al contenido principal
Portada
Buenos Aires|12
Presentó un proyecto de declaración en la Legislatura
Cascallares alertó sobre la posible privatización del Hospital El Cruce
El intendente de Almirante Brown en un uso de licencia advirtió que modificar la modalidad de gestión del centro de salud atenta contra derechos constitucionales.
11 de febrero de 2026 - 23:24
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Mariano Cascallares advirtió sobre el riesgo que corre la atención de 2 millones de bonaerenses
(Prensa Almirante Brown)
Temas en esta nota:
Hospital
Salud pública
Almirante Brown
Últimas Noticias
Canadá enfrenta otra matanza escolar
Entre la historia de tiroteos y el control de armas
Ñuls negocia la salida de dos jugadores
Los que no son tenidos en cuenta
La Casa Gris encaró la pulseada salarial con reclamos de arrastre
La paritaria arrancó con cuentas rojas
Ante una concurrencia que alcanzó las 20 mil personas
La CGT Rosario anunció un plan de lucha
Por
José Maggi
Exclusivo para
En seis meses, se destruyeron 86.000 empleos registrados
Motosierra para los trabajadores
El IPC en el Gran Buenos Aires subió un 2,8 por ciento en enero y acumula 32,7 por ciento interanual
El aumento de precios golpea al conurbano
Por
Juan Manuel Meza
Figuras cercanas a Milei, contra la negación oficial de usar un nuevo IPC
Hasta los aliados critican al INDEC
El cuerpo médico xeneize metió la cola
El pase de Cetré a Boca quedó en el aire
El País
Con la ayuda de su red de aliados
El Gobierno logró el dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años
Una reforma “inútil e innecesaria”
Los defensores de menores criticaron la baja de la edad de imputabilidad
Quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo
La causa ANDIS cambia de juez y atraviesa un momento crucial
Por
Irina Hauser
Galería de fotos de la marcha contra la reforma laboral
Palos, gases, hidrantes y balas de goma: las imágenes más crudas de la represión
Economía
Más señales de estancamiento de la actividad
Retrocede el uso de servicios públicos
El Gobierno lanzó una licitación pública para concesionar otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales
La privatización avanza rápido
En seis meses, se destruyeron 86.000 empleos registrados
Motosierra para los trabajadores
El Banco Central habilitaría créditos en dólares a particulares
Es dólar bajó y se esperan anuncios
Sociedad
Un problema recurrente
Alerta por la proliferación de medusas en Mar del Plata
Tenía signos de abuso sexual
Ensenada: detuvieron a los padres de la beba muerta
Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil
Piloto detenido por liderar una red de pedofilia
El ataque dejó 9 muertos y 27 heridos, dos de gravedad
Una masacre en una escuela en Canadá
Deportes
El equipo de Di María avanzó a 16avos
Habrá un nuevo Rosario Central vs. Estudiantes, esta vez por Copa Argentina
El mensaje del capitán en sus redes sociales
Messi se lesionó y suspendieron el amistoso del Inter Miami contra Independiente del Valle
El torneo ofrece muchas opciones para los que llegan al Lawn Tennis
El público también busca divertirse en Palermo
Por
Adrián De Benedictis
El cuerpo médico xeneize metió la cola
El pase de Cetré a Boca quedó en el aire