Hablan de un "principio de acuerdo" con los uniformados
El gobierno de Santa Fe busca desactivar el conflicto policial: aumento salarial y marcha atrás con los pases a disponibilidad
“Vayan a trabajar de inmediato”, ordenó el ministro de Seguridad santafesino mientras siguen las protestas. Anunciaron un aumento especial para las fuerzas de seguridad.
11 de febrero de 2026 - 13:18
Conferencia de prensa del gobierno santafesino
(CAPTURA VIDEO)
