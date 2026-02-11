Represión en Córdoba: “El gobierno provincial le demostró a Milei que es su mejor alumno”

Martín Llaryora Maximiliano Pullaro

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, MAYO 27: Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos acordaron hoy acciones conjuntas en materia de seguridad, durante la reunión de la Mesa Permanente de Seguridad de la Región Centro. El encuentro fue encabezado por gobernador Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Foto NA

(AGENCIA NA)