Rosario|12
PSICOLOGÍA. Curso de la Comunidad Russell sobre psicoanálisis
Claves para orientar la práctica
Por
Paula Sánchez*
12 de febrero de 2026 - 3:02
El psicoanálisis requiere de solidez conceptual articulada a la formación.
Rodríguez recibió al secretario de Energía estadounidense en Caracas
La Casa Blanca asegura acuerdos petroleros con Venezuela tras el secuestro de Maduro
Pullaro decretó el aumento y los policías levantaron la protesta
Los patrulleros vuelven a la calle en Rosario
Ñuls negocia la salida de dos jugadores
Los que no son tenidos en cuenta
La Casa Gris encaró la pulseada salarial con reclamos de arrastre
La paritaria arrancó con cuentas rojas
Reunión bilateral en la Casa Blanca
Trump le dijo a Netanyahu que negociará con Irán, pero hará “algo muy duro” si no hay acuerdo
Más señales de estancamiento de la actividad
Retrocede el uso de servicios públicos
En seis meses, se destruyeron 86.000 empleos registrados
Motosierra para los trabajadores
El IPC en el Gran Buenos Aires subió un 2,8 por ciento en enero y acumula 32,7 por ciento interanual
El aumento de precios golpea al conurbano
Por
Juan Manuel Meza
El País
Se descomprime el conflicto en Santa Fe
Escupitajos, tensión y acuerdo salarial entre Pullaro y la policía de Rosario
El reclamo de los abogados de la expresidenta
Que le quiten la tobillera electrónica a CFK
La preocupación en la calle en estado de alerta por los derechos laborales en pugna
Una multitud contra la reforma laboral de Milei
Por
Ayelén Berdiñas
Represión en las afueras del Congreso
Más de 300 heridos, 31 detenidos y 70 demorados para blindar la reforma laboral
Por
Celeste del Bianco
Economía
Más señales de estancamiento de la actividad
Retrocede el uso de servicios públicos
El Gobierno lanzó una licitación pública para concesionar otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales
La privatización avanza rápido
En seis meses, se destruyeron 86.000 empleos registrados
Motosierra para los trabajadores
El Banco Central habilitaría créditos en dólares a particulares
Es dólar bajó y se esperan anuncios
Sociedad
Un problema recurrente
Alerta por la proliferación de medusas en Mar del Plata
Tenía signos de abuso sexual
Ensenada: detuvieron a los padres de la beba muerta
Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil
Piloto detenido por liderar una red de pedofilia
El ataque dejó 9 muertos y 27 heridos, dos de gravedad
Una masacre en una escuela en Canadá
Deportes
El máximo candidato en Buenos Aires fue de mayor a menor pero logró un sólido triunfo ante Hugo Dellien
Francisco Cerúndolo: una convincente primera versión como número uno del Argentina Open
Por
Pablo Amalfitano
El brasileño Joao Fonseca fue eliminado por el chileno Tabilo
El defensor del título se despidió rápido de Buenos Aires
Por
Adrián De Benedictis
El equipo de Di María avanzó a 16avos
Habrá un nuevo Rosario Central vs. Estudiantes, esta vez por Copa Argentina
El mensaje del capitán en sus redes sociales
Messi se lesionó y suspendieron el amistoso del Inter Miami contra Independiente del Valle