Su vida personal también fue ejemplar, destacando su amor por su familia y experiencias de vida fuera de Hollywood.
James Van Der Beek el emotivo adiós al icono de “Dawson’s Creek”
Su muerte, a los 48 años, ha llevado a fans y colegas a recordar una vida y una carrera marcadas por logros y desafíos.
12 de febrero de 2026 - 19:42
Los Angeles Premiere Of Prime Video Series "Overcompensating" - Arrivals
LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 14: James Van Der Beek arrives at the premiere of Prime Video Series "Overcompensating" at Hollywood Palladium on May 14, 2025 in Los Angeles, California. Kevin Winter/Getty Images/AFP (Photo by KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
(KEVIN WINTER/Getty Images via AFP)
Turquía en septiembre, como local: un cruce que mitiga las esquirlas de la catástrofe de Busan
Tras la debacle de Corea, el alivio: favorable sorteo para Argentina en la Copa Davis
Por
Pablo Amalfitano
El sábado en San José 1111 bajo la consigna "Cristina Libre"
Artistas plásticos se movilizan frente a la casa de CFK
La saga de espionaje que atrapó a millones vuelve con una entrega llena de intriga y acción
Ranveer Singh lidera “Dhurandhar 2”: fecha de estreno y reparto de lujo anunciados
La exitosa saga cinematográfica que despegó en los años ‘80 vuelve con fuerza tras el furor causado por “Top Gun: Maverick'”
Top Gun 3: el regreso de Cruise y el futuro de Maverick
Cómo fue la cacería
Es fotógrafo, fue a cubrir la marcha contra la reforma laboral y quedó detenido: “La única arma que tengo es una cámara de fotos”
Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil
Piloto detenido por liderar una red de pedofilia
Más señales de estancamiento de la actividad
Retrocede el uso de servicios públicos
Figuras cercanas a Milei, contra la negación oficial de usar un nuevo IPC
Hasta los aliados critican al INDEC
"No va a resolver los problemas"
El pedido de la CGT a los diputados que se preparan para votar la reforma laboral
Buscan sancionarla antes del 1°de marzo
Reforma laboral: el Gobierno hace cuentas y llega a los 129 votos en Diputados
Natalia López Gómez
Se aprobó en Senadores, falta Diputados
¿La Reforma Laboral es para todos los trabajadores o solo para los nuevos?
Vardan Bleyan
Trigo barato, pan caro…
Pedro Peretti
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 12 de febrero de 2026
Deja en suspenso cientos de obras y trámites en todo el país
Cierre de Subsecretaría de Integración Sociourbana: fuerte golpe a la política pública de vivienda
Juan Garriga
Nuevos hallazgos
Un estudio reveló que beber 2 o 3 tazas de café al día se asocia con un menor riesgo de demencia
Quedó bajo observación médica en un hospital
Un adolescente santiagueño fue mordido por una yarará y quedó internado
Informe revelador por el Día del Preservativo
Ajuste en salud sexual: en la Argentina de Milei cada vez se reparten menos preservativos gratis
Erik Gómez
Los tiempos de recuperación del capitán
Messi y la agenda antes de la Finalissima
Un nuevo hito para el fútbol femenino local
Una jugadora argentina tendrá un traspaso histórico a Europa
En La Paternal
Así será el homenaje de River a Enzo Pérez: todos los detalles