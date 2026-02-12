Omitir para ir al contenido principal
Buenos Aires|12
La edad no es un número
Por
Juanjo Lakonich
12 de febrero de 2026 - 23:22
baja imputabilidad menores
(Archivo -)
El País
Busca aprobarlo antes de que terminen las extraordinarias
El Gobierno apurar la sanción de la reforma laboral en Diputados: “no se aceptarán cambios”
Por
Melisa Molina
Uno por uno, los afirmativos y negativos
Ley Penal Juvenil: así votó cada diputado
Al calor de contrarreformas antipopulares
Por
Juan Carlos Junio
El sábado en San José 1111 bajo la consigna "Cristina Libre"
Artistas plásticos se movilizan frente a la casa de CFK
Economía
El mayorista quedó por debajo de 1400 pesos
El dólar va para abajo
Más hamburguesas que combustible
Estaciones de servicio venden menos nafta
En diciembre volvieron a quedar debajo de la inflación
Los salarios no paran de caer
Casa Blanca anunció el cese de 110 trabajadores
Restructuración y despidos en un frigorífico
Sociedad
Fue en el hospital Durand, donde maltrataba a pacientes y compañeras
Un médico cesanteado por violencia obstétrica
Por
Sonia Santoro
Rafecas define si el expediente contra Fernández va a juicio
Yañez pidió no frenar la causa
El femicida de "Varones Unidos"
Pablo Laurta fue trasladado a Concordia e insistió con su inocencia: “Que se sepa la verdad”
Un crimen que estremeció Tucumán
Caso Paulina Lebbos: a 20 años del crimen, la mejor amiga admitió el encubrimiento
Deportes
El conjunto de Dabove superó a Aldosivi de Mar del Plata
Tigre volvió a ganar y llegó a la punta de su zona
La victoria de Sebastián Báez logró que haya uno entre los cuatro mejores
Argentina se aseguró un semifinalista en Buenos Aires
Por
Adrián De Benedictis
La quinta fecha del campeonato con partidos atractivos
Torneo Apertura: salen a la cancha Independiente, San Lorenzo y Vélez
Fórmula 1
Tras un día de descanso, Colapinto vuelve a girar