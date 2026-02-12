Omitir para ir al contenido principal
Escalan los conflictos locales

Se complican las paritairas en San Nicolás y San Pedro

Passaglia ofrece un bono pero no incremento salarial. Salazar y su cruzada antisindical.

Marcial Amiel
Por Marcial Amiel
Los Municipales de San Nicolás no logran torcerle el brazo a los Passaglia.

Últimas Noticias

Un estudio tumba el mito de que el autismo es más común en los hombres

El TEA existe por igual en varones y chicas

Por Pablo Esteban

La Coad propone paros escalonados

Profundizar el plan de lucha

Por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos

Once policías con causa abierta

HELICÓPTERO

Exclusivo para

Cómo fue la cacería

Es fotógrafo, fue a cubrir la marcha contra la reforma laboral y quedó detenido: “La única arma que tengo es una cámara de fotos”

Más señales de estancamiento de la actividad

Retrocede el uso de servicios públicos

Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil

Piloto detenido por liderar una red de pedofilia

Figuras cercanas a Milei, contra la negación oficial de usar un nuevo IPC

Hasta los aliados critican al INDEC

El País

Busca aprobarlo antes de que terminen las extraordinarias

El Gobierno apurar la sanción de la reforma laboral en Diputados: “no se aceptarán cambios”

Por Melisa Molina

Uno por uno, los afirmativos y negativos

Ley Penal Juvenil: así votó cada diputado

Al calor de contrarreformas antipopulares

Por Juan Carlos Junio

El sábado en San José 1111 bajo la consigna "Cristina Libre"

Artistas plásticos se movilizan frente a la casa de CFK

Economía

Casa Blanca anunció el cese de 110 trabajadores

Restructuración y despidos en un frigorífico

Cerró el año en apenas un 53,8 por ciento, informó el Indec

Sigue bajando el uso de la capacidad industrial

La justicia prorrogó la cautelar que impide la suspensión del servicio por falta de pago

El agua no se corta con un decreto

Por Bernarda Tinetti

La inflación golpea muy duro sobre los sectores de bajos ingresos

Fuerte salto en el costo de la canasta alimenticia

Por Juan Garriga

Sociedad

Fue en el hospital Durand, donde maltrataba a pacientes y compañeras

Un médico cesanteado por violencia obstétrica

Por Sonia Santoro

Rafecas define si el expediente contra Fernández va a juicio

Yañez pidió no frenar la causa

El femicida de "Varones Unidos"

Pablo Laurta fue trasladado a Concordia e insistió con su inocencia: “Que se sepa la verdad”

Un crimen que estremeció Tucumán

Caso Paulina Lebbos: a 20 años del crimen, la mejor amiga admitió el encubrimiento

Deportes

La victoria de Sebastián Báez logró que haya uno entre los cuatro mejores

Argentina se aseguró un semifinalista en Buenos Aires

Por Adrián De Benedictis

La quinta fecha del campeonato con partidos atractivos

Torneo Apertura: salen a la cancha Independiente, San Lorenzo y Vélez

Fórmula 1

Tras un día de descanso, Colapinto vuelve a girar

Arranca el TC y el campeón defiende su corona

Canapino insaciable: “Cuando mejor me va, más quiero”

Por Jorge Dominico