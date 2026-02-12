Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
Una banda con nexos en prisión
Violento robo a una jubilada en Martínez: hay dos detenidos
Los delincuentes pertenecen a una banda que operaba desde la cárcel. La víctima es conocida en redes sociales, donde publica contenido de su vida personal, cocina y viajes.
12 de febrero de 2026 - 14:46
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Robo a una jubilada de Martínez.
(Redes Sociales)
Temas en esta nota:
Robo
Ataque
Últimas Noticias
Los (pocos) beneficiados de la reforma laboral
Mariano Recalde: “El Fondo de Asistencia Laboral ya tiene nombre y apellido”
Colombia: elecciones presidenciales
Continuidad con método
Por
John Jairo Blandón Mena
Una banda con nexos en prisión
Violento robo a una jubilada en Martínez: hay dos detenidos
El oficialismo logró media sanción
Baja en la edad de imputabilidad: voces contrapuestas en medio del debate
Exclusivo para
Más señales de estancamiento de la actividad
Retrocede el uso de servicios públicos
Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil
Piloto detenido por liderar una red de pedofilia
Figuras cercanas a Milei, contra la negación oficial de usar un nuevo IPC
Hasta los aliados critican al INDEC
En seis meses, se destruyeron 86.000 empleos registrados
Motosierra para los trabajadores
El País
Reforma laboral
“La ley ya está, es esta”: Bullrich quiere un tratamiento exprés y sin cambios en Diputados
Página/12 hace memoria
“Desaparecido reaparecido, ése fue mi paso por el infierno”
Por
Nora Veiras
Patricio Finnen y otros tres represores al banquillo
Arranca el juicio contra un exjerarca de la SIDE por crímenes de lesa humanidad
Por
Luciana Bertoia
Sesiones extraordinarias en el Congreso
El Gobierno festeja la reforma laboral y va por la baja de la edad de imputabilidad
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 12 de febrero de 2026
Más señales de estancamiento de la actividad
Retrocede el uso de servicios públicos
Deja en suspenso cientos de obras y trámites en todo el país
Cierre de Subsecretaría de Integración Sociourbana: fuerte golpe a la política pública de vivienda
Por
Juan Garriga
Figuras cercanas a Milei, contra la negación oficial de usar un nuevo IPC
Hasta los aliados critican al INDEC
Sociedad
Una banda con nexos en prisión
Violento robo a una jubilada en Martínez: hay dos detenidos
Se esperan 28 grados en la Ciudad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 12 de febrero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 12 de febrero
Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil
Piloto detenido por liderar una red de pedofilia
Deportes
Siguen los tests de pretemporada
Segunda jornada de pruebas en Bahrein: ¿Cuándo corre Franco Colapinto?
El máximo candidato en Buenos Aires fue de mayor a menor pero logró un sólido triunfo ante Hugo Dellien
Francisco Cerúndolo: una convincente primera versión como número uno del Argentina Open
Por
Pablo Amalfitano
Esquí Alpino Súper G
El hijo de Valeria Mazza tuvo su debut en los Juegos Olímpicos de invierno: ¿cómo le fue?
El torneo ofrece muchas opciones para los que llegan al Lawn Tennis
El público también busca divertirse en Palermo
Por
Adrián De Benedictis