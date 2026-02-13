Omitir para ir al contenido principal
Prime Video revivirá la Nueva York de los años 30 en la adaptación más atrevida del hombre araña

Marvel sorprende con “Spider-Noir”: Nicolas Cage se estrena en Prime Video en 2026

Con un estreno programado para 2026, la serie ofrece una narrativa renovada y una estética noir.

Un lindo regalo de cumpleaños

Por Viqui Scolari

Prime Video continúa su expansión con series adaptadas de libros icónicos para captar más audiencia

”La Casa de los Espíritus” de Isabel Allende tendrá serie exclusiva en Prime Video

Con votos del oficialismo y la oposición

Media sanción en Diputados para el acuerdo Mercosur - Unión Europea

Cerró el año en apenas un 53,8 por ciento, informó el Indec

Sigue bajando el uso de la capacidad industrial

Un estudio tumba el mito de que el autismo es más común en los hombres

El TEA existe por igual en varones y chicas

Por Pablo Esteban

Brasil, México y Rusia ya dispusieron envíos

Chile se suma al envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio del bloqueo

El País

Sigue la polémica por el IPC

Diputados peronistas denunciaron penalmente a Luis Caputo por el funcionamiento del Indec

Confirmó las restricciones

La Justicia rechazó el pedido de la defensa de Cristina Kirchner

Suicidios y protestas policiales: ¿qué hay de nuevo?

Por Instituto En Foco de Políticas sobre Delitos, Seguridad y Violencias

Hay 17 identificados

El Gobierno denunció por “terrorismo” a los manifestantes contra la reforma laboral

Economía

Radiografía de la precarización

El mito de “ser tu propio jefe”: el 75% de los trabajadores de plataforma tienen más de un empleo

"Muy buenos avances", afirmaron

La misión del FMI vino y se fue sin decir nada sobre el escándalo del INDEC

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 13 de febrero de 2026

La justicia prorrogó la cautelar que impide la suspensión del servicio por falta de pago

El agua no se corta con un decreto

Por Bernarda Tinetti

Sociedad

Deben comenzar el próximo 2 de marzo

Paro docente: en Buenos Aires no arrancan las clases por rechazo a la oferta salarial

Entre San Valentín y el Día del Infiel

Qué es el síndrome del corazón roto

Por Pablo Esteban

La anterior tripulación tuvo que regresar antes a la Tierra

Despegó con éxito la misión de Space X y la Nasa rumbo a la Estación Espacial Internacional

Por irregularidades

La Anmat prohibió la venta de un jabón líquido para ropa

Deportes

El piloto argentino tuvo una sólida actuación en el tercer día de los tests de pretemporada

Fórmula 1: Colapinto quedó octavo en el tercer día de tests en Bahréin

A propósito del libro El camino del deportista, del psicólogo Sebastián Blasco

Una mirada más humana hacia el deportista

Por Alejandro Duchini

Feriado de Carnaval

La agenda deportiva del fin de semana largo: ¿a qué hora es el clásico platense?

Duelo de necesitados por la quinta fecha del Torneo Apertura

Con la presencia de su público, Racing visita a Banfield