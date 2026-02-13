Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura

Recital en el Teatro Coliseo

The Cardigans: el pop como marca registrada

A treinta años de sus discos más emblemáticos, el quinteto sueco mostró la vigencia de su propuesta. En su primera visita a la Argentina, repasó su trayectoria y hasta se animó brindar sorprendentes versiones de “Gracias a la vida” y “Iron Man”.

Yumber Vera Rojas
Por Yumber Vera Rojas
Nina Persson, cantante de la agrupación escandinava. (Archivo -)

Últimas Noticias

Estarán las selecciones argentinas femenina y masculina

Beach handball en La Florida

Carnavales 2026

Días de fiesta compartida

Por Leandro Arteaga

Nexo en el ciclo veraniego en La Comedia

Exploración coreográfica y street dance

Correo de lectores

Entrelazando lecturas

Exclusivo para

Con votos del oficialismo y la oposición

Media sanción en Diputados para el acuerdo Mercosur - Unión Europea

"Muy buenos avances", afirmaron

La misión del FMI vino y se fue sin decir nada sobre el escándalo del INDEC

Cerró el año en apenas un 53,8 por ciento, informó el Indec

Sigue bajando el uso de la capacidad industrial

Un estudio tumba el mito de que el autismo es más común en los hombres

El TEA existe por igual en varones y chicas

Por Pablo Esteban

El País

Debates a 50 años del golpe

Emilio Crenzel: “Hay un doble juego de negar los crímenes y reivindicar la dictadura”

Por Luciana Bertoia

Sigue la polémica por el IPC

Diputados peronistas denunciaron penalmente a Luis Caputo por el funcionamiento del Indec

Confirmó las restricciones

La Justicia rechazó el pedido de la defensa de Cristina Kirchner

Suicidios y protestas policiales: ¿qué hay de nuevo?

Por Instituto En Foco de Políticas sobre Delitos, Seguridad y Violencias

Economía

Una familia tipo necesita 1.265.013 para hacer turismo

Viajar en Carnaval, más caro

Radiografía de la precarización

El mito de “ser tu propio jefe”: el 75% de los trabajadores de plataforma tienen más de un empleo

"Muy buenos avances", afirmaron

La misión del FMI vino y se fue sin decir nada sobre el escándalo del INDEC

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 13 de febrero de 2026

Sociedad

Tras el papelón del Ministerio de Seguridad

Detuvieron a un hombre en situación de calle acusado de provocar “destrozos” en la marcha contra la reforma laboral

Por Natalia López Gómez

La fantasía de un mundo aséptico, sin Estado ni política

De Milei a Bukele, las consecuencias del culto a Silicon Valley en el Sur Global

Por Dylan Resnik

Deben comenzar el próximo 2 de marzo

Paro docente: en Buenos Aires no arrancan las clases por rechazo a la oferta salarial

Entre el Día del Infiel y San Valentín

Qué es el síndrome del corazón roto

Por Pablo Esteban

Deportes

Este sábado también habrá FA Cup y Liga Española

Serie A: El Inter de Lautaro Martínez recibe a la Juventus

Perdió 12 de sus últimos 18 partidos

“En River no puede pasar esto”

El piloto argentino tuvo una sólida actuación en el tercer día de los tests de pretemporada

Fórmula 1: Colapinto quedó octavo en el tercer día de tests en Bahréin

A propósito del libro El camino del deportista, del psicólogo Sebastián Blasco

Una mirada más humana hacia el deportista

Por Alejandro Duchini