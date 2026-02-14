Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Para recuperar el necesario hábito de ganar

El canaya lleva cuatro presentaciones sin sumar los tres puntos en el Gigante. La única modificación sería para la vuelta de Ledesma al arco

Últimas Noticias

Para recuperar el necesario hábito de ganar

Indagatoria a Vaudagna, ex director de Afip y otras diez personas

Un ex jefe experto en recaudar

Tres cambios planea la dupla Orsi-Gómez para el partido contra Riestra

No será un lunes más para Ñuls

Cardiopatias

Abordaje estatal

Exclusivo para

Los gremios rechazaron el aumento salarial del gobierno provincial

Paro docente en aulas bonaerense

El Centro de Estudios Derecho al Futuro criticó la reforma laboral de Javier Milei

“El Gobierno quiere habilitar el abuso”

Por Andres Miquel

León XIV busca salvar la unidad

Tucho Fernández encabeza el diálogo con los ultraconservadores

Por Washington Uranga

Después de dos rondas de conversaciones en Abu Dabi

Rusia y Ucrania reanudan sus negociaciones en Ginebra

El País

Milei y el caos como premisa política

Por Alfredo Serrano Mancilla

El colmo de Milei: sube la inflación y baja el dólar

Huelgan palabras

Por Luis Bruschtein

A un año de la megaestafa $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el Presidente

Una moneda virtual y una estafa muy real

Por Irina Hauser

Comparsas celebraron el Carnaval en San José 1111

Cristina reapareció y bailó al ritmo de la murga en su balcón

Economía

Mitos sobre la reforma laboral

Por Hernán Letcher

Una familia tipo necesita 1.265.013 para hacer turismo

Viajar en Carnaval, más caro

El organismo sostuvo su apoyo al Gobierno y limitó los cuestionamientos

El FMI hace como que va bien

Mientras tanto, la industria se hunde a causa de la política económica

Reforma laboral: el regalo de San Valentín

Por Javier Lewkowicz

Sociedad

Los beneficios de la actividad física comprobados en un estudio con 80 mil voluntarios

Para combatir depresión y ansiedad, nada mejor que transpirar

Por Pablo Esteban

Especialistas en psicología, neurociencia y comunicación debaten los efectos en el cerebro de los niños

Meta y Google a juicio por adicción a las redes

Por Juan Funes

A la altura de Castelli, en el inicio del fin de semana largo de Carnaval

Choque frontal en la Ruta 2 dejó un muerto y dos heridos

Investigan si fue atropellada

Hallaron muerta a una joven de 18 años que era buscada por su familia en La Plata

Deportes

Este domingo, a partir de las 11 comienzan las series y las 13:55 será la fnal

TC: Moscardini se quedó con la primera pole del año

Con cuatro encuentros continúa la quinta fecha del certamen

Torneo Apertura: Boca-Platense y el clásico de La Plata alumbran el domingo

La historia de Grace Tame, una conocida ultramaratonista australiana

Una atleta alza la voz y no se lo perdonan

Por Gustavo Veiga

Tres jugadores locales se instalaron en las semifinales del torneo

El título del Argentina Open se acerca al país

Por Adrián De Benedictis