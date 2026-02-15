Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
El DT de River atraviesa una zona de turbulencias por la falta de resultados
Gallardo, piloto en la tormenta
Las dos derrotas al hilo frente a Tigre y Argentinos desataron una ráfaga de críticas y hasta la circulación de nombres de posibles sucesores.
15 de febrero de 2026 - 17:05
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Turbulencias
Marcelo Gallardo comienza a escuchar cuestionamientos sobre el presente del equipo.
(AFP/AFP)
Temas en esta nota:
Fútbol
River Plate
Marcelo Gallardo
Últimas Noticias
Contratapa
Cuba
Por
Mónica Discépola
Cartelera
Tras ser identificado su vehículo
La Plata: se entregó el acusado de atropellar y matar a la estudiante universitaria
El seleccionado argentino femenino de rugby ganó la etapa en Kenia
Las Yaguaretés hacen historia: campeonas en el seven de Nairobi
Por
Jorge Ciccodicola
Exclusivo para
Especialistas en psicología, neurociencia y comunicación debaten los efectos en el cerebro de los niños
Meta y Google a juicio por adicción a las redes
Por
Juan Funes
El reclamo de fondos para implementar la ley
Cárcel para los pibes: quién paga la reforma penal juvenil
Por
Analía Argento
El organismo sostuvo su apoyo al Gobierno y limitó los cuestionamientos
El FMI hace como que va bien
En campaña, visitó los festejos de Bahía y Recife y este domingo desembarca en Río de Janeiro
Brasil: Lula se mueve al ritmo del carnaval
Por
Darío Pignotti
El País
Todo de manual
Por
Eduardo Aliverti
Descarta que se vaya a generar más empleo
Recalde cargó contra la reforma laboral: “Es volver atrás para facilitar los despidos”
Soberanía en modo avión: la Argentina de Milei como insumo de Trump
Por
Consejo Asesor OPEIR
Si el proyecto tiene modificaciones en Diputados deberá volver al Senado
La destrucción de derechos de la Reforma Laboral: aliados y opositores piden cambios en Diputados
Por
Eva Moreira
Economía
Mitos sobre la reforma laboral
Por
Hernán Letcher
El organismo sostuvo su apoyo al Gobierno y limitó los cuestionamientos
El FMI hace como que va bien
Una familia tipo necesita 1.265.013 para hacer turismo
Viajar en Carnaval, más caro
Mientras tanto, la industria se hunde a causa de la política económica
Reforma laboral: el regalo de San Valentín
Por
Javier Lewkowicz
Sociedad
Tras ser identificado su vehículo
La Plata: se entregó el acusado de atropellar y matar a la estudiante universitaria
Tres heridos
Carnaval de Río de Janeiro: una carroza perdió el control y embistió al público
Alerta por tormentas fuertes en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 15 de febrero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 15 de febrero
Deportes
El seleccionado argentino femenino de rugby ganó la etapa en Kenia
Las Yaguaretés hacen historia: campeonas en el seven de Nairobi
Por
Jorge Ciccodicola
El DT de River atraviesa una zona de turbulencias por la falta de resultados
Gallardo, piloto en la tormenta
El encuentro que cierra la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol
En el duelo de necesitados, Riestra recibe a Newell’s
Se cumplen 50 años del debut del mítico arquero en el Xeneize
Hugo “El Loco” Gatti, ‘lo más grande del fútbol nacional’
Por
Gustavo Grazioli