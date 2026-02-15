Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País
Para rechazar la reforma laboral cuando se trate en Diputados
La CGT se reúne de urgencia para debatir un paro general
15 de febrero de 2026 - 0:13
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Acto CGT 18 Dic 2025
Acto CGT 18 Dic 2025
(Noticias argentinas)
Últimas Noticias
El conflicto policial reabrió el debate sobre la sindicalización
Una representación para discutir mejoras
Por
Ignacio Cagliero
Indagatoria a Vaudagna, ex director de Afip y otras diez personas
Un ex jefe experto en recaudar
Con consignas como “trabajadoras somos todas”, comenzaron las asambleas organizativas
Hacia otro 8M en las calles
Por
Lorena Panzerini
Para recuperar el necesario hábito de ganar
Exclusivo para
Los gremios rechazaron el aumento salarial del gobierno provincial
Paro docente en aulas bonaerense
La Cámara Nacional de Apelaciones frenó una de las reincorporaciones
Trabajadores van a la Corte Suprema por los despidos en Georgalos
Especialistas en psicología, neurociencia y comunicación debaten los efectos en el cerebro de los niños
Meta y Google a juicio por adicción a las redes
Por
Juan Funes
Milei y el caos como premisa política
Por
Alfredo Serrano Mancilla
El País
Una provocación para marcar un cambio de era
El Gobierno quiere sacar la Subsecretaría de DDHH de la ex ESMA
Por
Luciana Bertoia
El reclamo de fondos para implementar la ley
Cárcel para los pibes: quién paga la reforma penal juvenil
Por
Analía Argento
Se congregaron en San José 1111 para pintar y respaldar a la expresidenta
Artistas plásticos se sumaron a la campaña “Cristina Libre”
Milei y el caos como premisa política
Por
Alfredo Serrano Mancilla
Economía
Mitos sobre la reforma laboral
Por
Hernán Letcher
Una familia tipo necesita 1.265.013 para hacer turismo
Viajar en Carnaval, más caro
El organismo sostuvo su apoyo al Gobierno y limitó los cuestionamientos
El FMI hace como que va bien
Mientras tanto, la industria se hunde a causa de la política económica
Reforma laboral: el regalo de San Valentín
Por
Javier Lewkowicz
Sociedad
Los gremios rechazaron el aumento salarial del gobierno provincial
Paro docente en aulas bonaerense
El Wall Street Journal informó sobre el uso de los algoritmos del chatbot Claude en la invasión
EE.UU. usó la IA de Anthropic en el secuestro de Maduro
Los beneficios de la actividad física comprobados en un estudio con 80 mil voluntarios
Para combatir depresión y ansiedad, nada mejor que transpirar
Por
Pablo Esteban
Especialistas en psicología, neurociencia y comunicación debaten los efectos en el cerebro de los niños
Meta y Google a juicio por adicción a las redes
Por
Juan Funes
Deportes
El argentino enfrentará al nacionalizado italiano Luciano Darderi
Cerúndolo buscará la revancha en su tercera final en Buenos Aires
Por
Adrián De Benedictis
"Cometí dos errores por no saber las reglas", dijo Hernán Casanova, sancionado con dos meses y una multa
Alerta: décimo tenista argentino suspendido en el marco de las apuestas
Por
Pablo Amalfitano
La Academia se impuso como visitante 2-0 a Banfield
Torneo Apertura: Racing volvió a ganar pero se llevó demasiado
Por
Daniel Guiñazú
La fecha 24 de la liga española continúa este domingo
Real Madrid ganó y llegó a la punta