Desde este lunes en el Cine Municipal del Complejo Select de La Plata

Muestra y ciclo de homenaje a Pino Solanas

La iniciativa incluye la proyección de títulos emblemáticos del cineasta. La exposición, en tanto, ofrecerá un recorrido visual por la obra del director de “Sur”.

Juan Pablo Cinelli
Por Juan Pablo Cinelli
Pino Solanas
Pino Solanas con Fito Páez y Goyeneche, una de las imágenes de la muestra. (Archivo -)

Sin aportes, sin capital propio para emprender y sin estabilidad

Más de 5 millones de trabajadores informales

Tras su anuncio de medidas para proteger a los menores en las redes sociales en España

Sánchez ejerce de líder global de la izquierda y desafía a los tecno-oligarcas

Por Héctor Barbotta

El organismo sostuvo su apoyo al Gobierno y limitó los cuestionamientos

El FMI hace como que va bien

En campaña, visitó los festejos de Bahía y Recife y este domingo desembarca en Río de Janeiro

Brasil: Lula se mueve al ritmo del carnaval

Por Darío Pignotti

El País

Pablo Bercovich y Nahuel Sosa, autores de "Planificación o dependencia"

“Más que unidad hasta que duela, planificar hasta duela”

Por Matías Ferrari

Todo queda en familia

Cancillería contrató por un monto millonario a la esposa de Sturzenegger para dar cursos de capacitación en inglés

A 50 años de un paro que debilitó aún más al gobierno de Isabel Perón

El lock-out patronal de la APEGE: el aporte empresarial en la antesala del golpe

Por Juan Pablo Csipka

Apuntes de la media sanción de la reforma laboral

Todo de manual

Por Eduardo Aliverti

Economía

En solo dos años, 22 mil empresas y 290 mil empleos registrados menos

La motosierra contra la producción y trabajo

Mitos sobre la reforma laboral

Por Hernán Letcher

Sociedad

"Con los dedos en V"

“Con la cabeza intacta”: Pablo Grillo le mandó un “saludo” a la “compañera” Bullrich

Tras ser identificado su vehículo

La Plata: se entregó el acusado de atropellar y matar a la estudiante universitaria

Tres heridos

Carnaval de Río de Janeiro: una carroza perdió el control y embistió al público

Alerta por tormentas fuertes en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 15 de febrero

Deportes

Estuvo con Maradona en Gimnasia y llegó a la cima del Turismo Carretera

TC: Moscardini debutó y ganó luego de la exclusión de Santero en El Calafate

Por Jorge Dominico

El máximo favorito ganó su cuarto título de ATP en el torneo más relevante del país

Francisco Cerúndolo: un máster en gestión emocional para ser campeón en el Argentina Open

Por Pablo Amalfitano

Ejercicios y expectativas

Franco Colapinto mostró cómo es el entrenamiento para la temporada de Fórmula 1

Se perderá tres fechas, como mínimo

Independiente: lo de Santiago Montiel es un desgarro