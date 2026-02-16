Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Cuarta cita mundial, en India, sobre IA

Algoritmos bajo la lupa global

INDIA Una cumbre para debatir los controles a la IA. (ARUN SANKAR/AFP)

Últimas Noticias

El estreno de "Romería" de Carla Simón

Hacer cine y encontrar la propia historia

Por Leandro Arteaga

Estudio de los ritmos biológicos de hormigas, insectos y plantas

Antropología de insectos

Por Gonzalo J. García

Literatura y vida

Por Marcelo Scalona

Contratapa

Fieras de soledad (un cuento cordobés)

Por Ignacio Adanero

Exclusivo para

Films del sirio Abdallah Alkhatib, el chileno Juan Pablo Sallato y la argentina Sofía Bordenave

Berlinale 2026: las alas del deseo de la política

Por Luciano Monteagudo

El máximo favorito ganó su cuarto título de ATP en el torneo más relevante del país

Francisco Cerúndolo: un máster en gestión emocional para ser campeón en el Argentina Open

Por Pablo Amalfitano

Trump anuncia más de 5.000 millones de dólares para la reconstrucción”

Gaza: al menos 12 muertos en nuevos ataques israelíes pese al alto el fuego

El senador habló en entrevista con Página/12

José Mayans: “La reforma laboral es un bochorno inconstitucional”

Por Ayelén Berdiñas

El País

El matrimonio fue denunciado penalmente

Sturzenegger y su esposa bajo la lupa por el millonario contrato con Cancillería

“Ninguna cámara festeja, no salgo de mi asombro”

Caputo salió con los tapones de punta contra los empresarios que no hacen un apoyo explícito de la reforma laboral

Está en el puesto 104 en transparencia

Aumentó la corrupción en la Argentina en el segundo año de mandato de Milei, según un relevamiento mundial

Contra la quita de derechos a los trabajadores

La CGT confirmó que habrá paro general el día que se trate la reforma laboral

Economía

Caputo asombrado por la falta de apoyo patronal a la reforma laboral

Los empresarios ni fu ni fa

Una de las firmas más destacadas, en crisis

La industria textil sin hilo en el carretel

Sin aportes, sin capital propio para emprender y sin estabilidad

Más de 5 millones de trabajadores informales

En solo dos años, 22 mil empresas y 290 mil empleos registrados menos

La motosierra contra la producción y trabajo

Sociedad

Cuarta cita mundial, en India, sobre IA

Algoritmos bajo la lupa global

Para cerrar los huecos que mostró el caso Grok

El Reino Unido corrige la ley sobre la IA

"Es como juntar estampillas"

Un sacerdote danés justifica su colección de fotos porno

Mercaderes en el templo

Un café en la Basílica de San Pedro

Deportes

Instituto se impuso de local ante Central Córdoba

Liga Profesional: Central derrotó a Barracas en el Gigante de Arroyito

Se perderá tres fechas, como mínimo

Independiente: lo de Santiago Montiel es un desgarro

El máximo favorito ganó su cuarto título de ATP en el torneo más relevante del país

Francisco Cerúndolo: un máster en gestión emocional para ser campeón en el Argentina Open

Por Pablo Amalfitano

Estuvo con Maradona en Gimnasia y llegó a la cima del Turismo Carretera

TC: Moscardini debutó y ganó luego de la exclusión de Santero en El Calafate

Por Jorge Dominico