FUTBOL El plantel ofreció otra imagen deslucida ante Platense como local

📰 El juego de Boca sigue sin aparecer

Los jugadores y el entrenador se fueron silbados de la cancha, luego de otro desempeño que no tuvo nada de positivo. El viernes recibe a Racing por la sexta fecha.

Juan José Panno
Juan José Panno
FOTO JULIO MARTIN MANCINI torneo apertura 2026 boca platense
Las emociones escasearon en el partido en la Bombonera. (JULIO MARTIN MANCINI)

Luminarias

Alumbrado público

Pullaro inauguró el 144º período de sesiones ordinarias de la Legislatura

“Querían que los santafesinos vuelvan a sentirse indefensos”

A un año del lanzamiento del Plan de Abordaje Integral de la Cuenca del Ludueña

Sin Comité, no se avizora la recuperación

Por Javier Hernández

Las repercusiones de la jornada

La memoria y murga popular de una las murgas más tradicionales de Quilmes

“Duele ver la cara de tristeza de un vecino, y por eso tratamos de sacarle una sonrisa”

Por Juan Manuel Meza

El máximo favorito ganó su cuarto título de ATP en el torneo más relevante del país

Francisco Cerúndolo: un máster en gestión emocional para ser campeón en el Argentina Open

Por Pablo Amalfitano

Sin aportes, sin capital propio para emprender y sin estabilidad

Más de 5 millones de trabajadores informales

Tras su anuncio de medidas para proteger a los menores en las redes sociales en España

Sánchez ejerce de líder global de la izquierda y desafía a los tecno-oligarcas

Por Héctor Barbotta

Cristian Jerónimo confirmó que hay consensos para avanzar con la medida

La CGT define el paro nacional contra la reforma

Lo anunció Patricia Bullrich

Marcha atrás: el Gobierno dice que eliminará el artículo de las licencias por enfermedad de la reforma laboral

La mirada de la familia de Sebastián Villarreal tras la media sanción de la baja de la edad de imputabilidad

“No se está votando seguridad, se está votando un negocio”

Por Gregorio Tatián

Se conoció la adjudicación de un contrato escandaloso a la esposa de Sturzenegger

Motosierra para todos, menos para su esposa

Por Melisa Molina

El conflicto de la Policía de Santa Fe expuso la brutal crisis del “no hay plata”

Milei, la recesión y la máquina de destruir salarios

Por Leandro Renou

En solo dos años, 22 mil empresas y 290 mil empleos registrados menos

La motosierra contra la producción y trabajo

Mitos sobre la reforma laboral

Por Hernán Letcher

Violento ajuste de cuentas en Ensenada

Un joven baleado tras un conflicto por drogas

Carnaval de terror

Un joven de 18 años fue asesinado en Mercedes

Según un relevamiento federal

Llenar el changuito cuesta más caro según la provincia en la que vivas

Violenta golpiza en grupo tras una protesta política en Lyon

Murió el ultraderechista agredido en Francia

Por Juan José Panno

El número uno de Argentina y su primer título logrado en el país

Francisco Cerúndolo: “Es único ganar acá en Buenos Aires”

Por Adrián De Benedictis

No pudo con Estudiantes como local

Clásico platense: Gimnasia empató y El Bosque rezongó

Por Cristian Dellocchio

Estuvo con Maradona en Gimnasia y llegó a la cima del Turismo Carretera

TC: Moscardini debutó y ganó luego de la exclusión de Santero en El Calafate

Por Jorge Dominico