Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

La tenista cordobesa ganó un torneo en la ciudad de Antalya

Turquía es el país ideal para Giovannini

La argentina, ubicada en el puesto 241 del ranking de la WTA, se impuso en la final 4-6, 6-4, 6-2 ante la rusa Rada Zolotareva.

PRENSA tenis femenino Luisina Giovannini
Giovannini en plena acción durante el partido. (PRENSA)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Entre el discurso y la provincia real

Por Marcos Corach

El estreno de "Romería" de Carla Simón

Hacer cine y encontrar la propia historia

Por Leandro Arteaga

Estudio de los ritmos biológicos de hormigas, insectos y plantas

Antropología de insectos

Por Gonzalo J. García

Literatura y vida

Por Marcelo Scalona

Exclusivo para

Una historia de trabajo barrial sostenido a lo largo de 16 años

Los D’sak-ta2 del Puente, la comparsa que ya es parte de la identidad cultural de Berazategui

Por Juan Manuel Meza

Antonio Berni no “reversionado”

Por Guido Croxatto

Films del sirio Abdallah Alkhatib, el chileno Juan Pablo Sallato y la argentina Sofía Bordenave

Berlinale 2026: las alas del deseo de la política

Por Luciano Monteagudo

El máximo favorito ganó su cuarto título de ATP en el torneo más relevante del país

Francisco Cerúndolo: un máster en gestión emocional para ser campeón en el Argentina Open

Por Pablo Amalfitano

El País

Antonio Berni no “reversionado”

Por Guido Croxatto

El matrimonio fue denunciado penalmente

Sturzenegger y su esposa bajo la lupa por el millonario contrato con Cancillería

“Ninguna cámara festeja, no salgo de mi asombro”

Caputo salió con los tapones de punta contra los empresarios que no hacen un apoyo explícito de la reforma laboral

Está en el puesto 104 en transparencia

Aumentó la corrupción en la Argentina en el segundo año de mandato de Milei, según un relevamiento mundial

Economía

El año arrancó con la misma tendencia que en 2024 y 2025

Sin repunte del consumo en 2026

El precio de los alquileres de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires

Suben con la inflación y más

Caputo asombrado por la falta de apoyo patronal a la reforma laboral

Los empresarios ni fu ni fa con la medida

Una de las firmas más destacadas, en crisis

La industria textil sin hilo en el carretel

Sociedad

Horrible final para una búsqueda en La Plata

Los huesos hallados son de Yanina Correa

Cuarta cita mundial, en India, sobre IA

Algoritmos bajo la lupa global

Para cerrar los huecos que mostró el caso Grok

El Reino Unido corrige la ley sobre la IA

"Es como juntar estampillas"

Un sacerdote danés justifica su colección de fotos porno

Deportes

El hijo de la ex modelo tuvo un buen desempeño en Milán

Tiziano Gravier Mazza finalizó sus Juegos Olímpicos de Invierno

La tenista cordobesa ganó un torneo en la ciudad de Antalya

Turquía es el país ideal para Giovannini

Cayó en su visita ante el Girona de Gazzaniga y "Diablito" Echeverri

Liga de España: Barcelona perdió la chance de desbancar a Real Madrid

El equipo de Marcelo Gallardo busca la recuperación futbolística

Copa Argentina: en medio de su crisis, River debuta ante Ciudad de Bolívar