Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Agroquímicos en Pergamino

Comenzó el juicio oral a siete productores agropecuarios y dos funcionarios por contaminación

Están acusados de haber utilizado sustancias químicas peligrosas para la salud y el medio ambiente.

Adriana Meyer
Por Adriana Meyer
Agrotóxicos La fumigación envenena a los vecinos.

Últimas Noticias

La medida de fuerza será, como a nivel nacional, sin movilización

“Va a haber más despidos, no más trabajo”

Ciclo "Verano de cine rosarino" en La Usina Social

Animaciones digitales y rosarinas

Por Leandro Arteaga

Reducción de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Beneficio para algunos

Festram celebró los anuncios para jubilados/as de Santa Fe

“La derrota política del gobernador Pullaro”

Exclusivo para

El presidente brasileño dijo que los desfiles en la capital carioca son una “referencia mundial”

Lula elogió el carnaval de Río como motor económico de Brasil tras el homenaje a su vida

La Municipalidad suspendió los corsos

Ya son tres los detenidos por el crimen de un joven de 18 años en el carnaval de Mercedes

La política económica y la caída de los ingresos no perdona ni a la agroindustria

La cadena láctea paga caro la crisis de consumo

Por Raúl Dellatorre

Tenía 95 años y una larga relación con la Argentina

Murió Robert Duvall, actor emblemático de una generación notable

Por Juan Pablo Cinelli

El País

Insólito comunicado por protestas en el Congreso

El Gobierno restringe y amenaza a la prensa: “Nuestras fuerzas actuarán”

24 horas de protesta

Paro general: no habrá transporte en rechazo a la reforma laboral

Reforma laboral

Las vueltas de Bullrich para explicar el “error” en las licencias por enfermedad

El sueño de una bandera para los 30 mil

Todo está bordado en la memoria

Economía

Más de 9 millones viven en hogares urbanos pobres

Estanflación y pobreza al alza

El Gobierno de Milei, ante el escenario manifiesto de la estanflación

Alertan sobre la “re-aceleración” de la inflación

El gasto por persona cayó un 7,7%

Carnaval 2026: los turistas viajaron con billeteras más ajustadas que el año pasado

La política económica y la caída de los ingresos no perdona ni a la agroindustria

La cadena láctea paga caro la crisis de consumo

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

Agroquímicos en Pergamino

Comenzó el juicio oral a siete productores agropecuarios y dos funcionarios por contaminación

Por Adriana Meyer

Debate por armas y control familiar en EE.UU.

Un padre ante un juicio clave

El mensaje de su novio

Quién es Sofía Devries, la joven que desapareció cuando buceaba en Puerto Madryn

Clima en el AMBA

¿Llega la tormenta a Buenos Aires?: el pronóstico del SMN para la semana

Deportes

Se pierde el partido del viernes

Boca: diez días de descanso a Paredes, descartado para jugar con Racing

Visita a Barcelona por la segunda fase previa

Argentinos Juniors arranca su sueño de Libertadores en Guayaquil

Diálogo con el tenista Gustavo Fernández, ganador del Abierto de Australia en tenis adaptado

“El lugar me lo gané a pulso, esfuerzo y resultados”

Por Florencia Castro

El equipo de Marcelo Gallardo busca la recuperación futbolística

Copa Argentina: en medio de su crisis, River debuta ante Ciudad de Bolívar