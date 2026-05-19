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Sociedad

No hay heridos, pero el servicio circula limitado

Una formación del tren San Martín embistió a un camión en Pilar

El accidente provocó la interrupción parcial del servicio ferroviario. Se investiga si la señalización funcionaba correctamente.

Una formación del tren San Martín embistió a un camión que transportaba agua envasada en Pilar Capturas de Video

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