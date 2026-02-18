Omitir para ir al contenido principal
El País
Quedan sin efecto los despidos
Conflicto por el cierre de Fate: dictaron la conciliación obligatoria por 15 días
Durante la conciliación, las partes deben restaurar las condiciones laborales previas al conflicto.
18 de febrero de 2026 - 16:37
cierre fate
(Jorge Larrosa)
