Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 18 de febrero de 2026

El gasto diario promedio por turista cayó 7,7 por ciento en términos reales durante el fin de semana largo de Carnaval, en un escenario donde viajar implicó ajustar consumos y priorizar promociones. Aun así, 3 millones de personas se desplazaron por el país y generaron un impacto económico de 1.007.793 millones de pesos, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).El dato refleja una dinámica ambivalente: la cantidad de turistas creció 7,2 por ciento frente al mismo fin de semana de 2025 y el gasto total aumentó 6 por ciento a precios constantes, pero el desembolso por jornada fue más bajo. El promedio se ubicó en 111.605 pesos diarios por persona, lo que confirma un patrón de consumo más prudente, en línea con ingresos que todavía no logran recomponerse plenamente.