Salta|12
Piden al gobernador Sáenz que se defina respecto de la reforma laboral
Paritarias: la provincia debería incrementar 9.4% para alcanzar la inflación
Son los puntos de diferencia de la inflación acumulada entre los salarios acordados en 2025 y la diferencia con enero incluido.
18 de febrero de 2026 - 4:20
Iniciaron las paritarias 2026
El gobierno afirma que el 70 por ciento de quienes trabajan en Salta tienen algún problema laboral.
(Prensa -)
Paritarias
ATE
Reforma laboral
Los recordatorios de hoy
Hugo Orlando Miedan, Nora Román de Guerrero, Nélida Azucena Sosa Forti, Luis Marcos Titunik Rosanes, Raul Carlos Uhalde, Carlos Horacio Benigno Vivas
El modisto que viste a figuras argentinas de Dillon a Six Sex
Beto Romano, el vampiro textil
Emmanuel Franco
Presenta “Venado asesino”
Maruja Bustamante y la fantasía de magnicidio
Laura Haimovichi
El gol de la victoria fue a través de un penal ejecutado por Quintero
River convirtió sobre el final y le ganó con angustia a Ciudad de Bolívar
La inteligencia artificial reescribe el valor del sector
El software entra en su fase más crítica
Desde que La Libertad Avanza está en el Gobierno cierra, en promedio, una empresa por hora
Radiografía de la destrucción laboral
Celeste del Bianco
Insólito comunicado por protestas en el Congreso
El Gobierno restringe y amenaza a la prensa: “Nuestras fuerzas actuarán”
Agroquímicos en Pergamino
Comenzó el juicio oral a siete productores agropecuarios y dos funcionarios por contaminación
Adriana Meyer
Es el viaje número 14 a Estados Unidos desde diciembre 2023
Milei a Washington, pese a todo
Raúl Kollmann
Mucho eslogan y poca prueba: solo queda un detenido
Reforma laboral: el Gobierno no encuentra eco con la teoría del “terrorismo” en tribunales
Luciana Bertoia
Más de 9 millones viven en hogares urbanos pobres
Estanflación y pobreza al alza
El gasto diario por persona se desplomó 7,7 por ciento
Bolsillos apretados en Carnaval
El Gobierno de Milei, ante el escenario manifiesto de la estanflación
Alertan sobre la “re-aceleración” de la inflación
Escenario de cautela en el sector privado
Caen los préstamos en pesos
Continúa la búsqueda de Sofía Devries
Sigue desaparecida la buceadora en Puerto Madryn
La inteligencia artificial reescribe el valor del sector
El software entra en su fase más crítica
El gobierno considera restringir el acceso de los menores a la exposición digital
El daño de las redes en India
Tendrá actividad miércoles y viernes
Fórmula 1: ¿A qué hora corre Colapinto en Bahréin?
El conjunto madridista le ganó a Benfica por la ida de los 16avos. de final
Real Madrid venció en Lisboa por la Champions League
Visita a Barcelona por la segunda fase previa
Argentinos Juniors arranca su sueño de Libertadores en Guayaquil