Omitir para ir al contenido principal
PortadaSalta|12

Piden al gobernador Sáenz que se defina respecto de la reforma laboral

Paritarias: la provincia debería incrementar 9.4% para alcanzar la inflación

Son los puntos de diferencia de la inflación acumulada entre los salarios acordados en 2025 y la diferencia con enero incluido.

Los gremios piden recomponer 8 puntos de 2025
Iniciaron las paritarias 2026 El gobierno afirma que el 70 por ciento de quienes trabajan en Salta tienen algún problema laboral. (Prensa -)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Los recordatorios de hoy

Hugo Orlando Miedan, Nora Román de Guerrero, Nélida Azucena Sosa Forti, Luis Marcos Titunik Rosanes, Raul Carlos Uhalde, Carlos Horacio Benigno Vivas

El modisto que viste a figuras argentinas de Dillon a Six Sex

Beto Romano, el vampiro textil

Por Emmanuel Franco

Presenta “Venado asesino”

Maruja Bustamante y la fantasía de magnicidio

Por Laura Haimovichi

El gol de la victoria fue a través de un penal ejecutado por Quintero

River convirtió sobre el final y le ganó con angustia a Ciudad de Bolívar

Exclusivo para

La inteligencia artificial reescribe el valor del sector

El software entra en su fase más crítica

Desde que La Libertad Avanza está en el Gobierno cierra, en promedio, una empresa por hora

Radiografía de la destrucción laboral

Por Celeste del Bianco

Insólito comunicado por protestas en el Congreso

El Gobierno restringe y amenaza a la prensa: “Nuestras fuerzas actuarán”

Agroquímicos en Pergamino

Comenzó el juicio oral a siete productores agropecuarios y dos funcionarios por contaminación

Por Adriana Meyer

El País

Desde que La Libertad Avanza está en el Gobierno cierra, en promedio, una empresa por hora

Radiografía de la destrucción laboral

Por Celeste del Bianco

Es el viaje número 14 a Estados Unidos desde diciembre 2023

Milei a Washington, pese a todo

Por Raúl Kollmann

Insólito comunicado por protestas en el Congreso

El Gobierno restringe y amenaza a la prensa: “Nuestras fuerzas actuarán”

Mucho eslogan y poca prueba: solo queda un detenido

Reforma laboral: el Gobierno no encuentra eco con la teoría del “terrorismo” en tribunales

Por Luciana Bertoia

Economía

Más de 9 millones viven en hogares urbanos pobres

Estanflación y pobreza al alza

El gasto diario por persona se desplomó 7,7 por ciento

Bolsillos apretados en Carnaval

El Gobierno de Milei, ante el escenario manifiesto de la estanflación

Alertan sobre la “re-aceleración” de la inflación

Escenario de cautela en el sector privado

Caen los préstamos en pesos

Sociedad

Continúa la búsqueda de Sofía Devries

Sigue desaparecida la buceadora en Puerto Madryn

La inteligencia artificial reescribe el valor del sector

El software entra en su fase más crítica

Agroquímicos en Pergamino

Comenzó el juicio oral a siete productores agropecuarios y dos funcionarios por contaminación

Por Adriana Meyer

El gobierno considera restringir el acceso de los menores a la exposición digital

El daño de las redes en India

Deportes

El gol de la victoria fue a través de un penal ejecutado por Quintero

River convirtió sobre el final y le ganó con angustia a Ciudad de Bolívar

Tendrá actividad miércoles y viernes

Fórmula 1: ¿A qué hora corre Colapinto en Bahréin?

El conjunto madridista le ganó a Benfica por la ida de los 16avos. de final

Real Madrid venció en Lisboa por la Champions League

Visita a Barcelona por la segunda fase previa

Argentinos Juniors arranca su sueño de Libertadores en Guayaquil