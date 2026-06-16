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Cultura

El jueves 18 a las 18 en la Biblioteca de SADAIC

Enrique Llopis presenta su libro “El exilio de Horacio Guarany”

El texto publicado por Ediciones De Aquí a la Vuelta aborda la figura del cantor y compositor santafesino no solo como artista sino también como fenómeno social.

Cristian Vitale
Por Cristian Vitale
Guarany
Enrique Llopis habla en el libro de su vínculo personal con Horacio Guarany. Sin Credito

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