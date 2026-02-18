Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura

CINE El cineasta y director de fotografía Juan Carlos Desanzo murió a los 88 años

📰 Un director que hizo época en el cine argentino

A través del uso recurrente de la violencia logró hacer explícito aquello que, hasta ese momento, la dictadura había ejecutado de forma silenciosa.

Juan Pablo Cinelli
Por Juan Pablo Cinelli
Recién en la década de 1980 Desanzo se atrevió a dar el salto a la dirección. (Capturas de Video)

Últimas Noticias

La contratación de la esposa de Sturzenegger, justo antes de tratar la reforma

La inoportuna desgracia del Capitán Paro

Por Marcial Amiel

Brutal intento de femicidio en Junín

Un hombre baleó a su pareja delante de sus hijos

Se espera una "enorme concentración" en Congreso

El mapa de movilizaciones en la provincia contra la reforma laboral

Por María Belén Robledo

La resistencia a la reforma de Milei

La CGT ratificó el paro: “Va a ser contundente y paralizará al país de punta a punta”

Exclusivo para

El empresario detrás de Fate y Aluar

Del respaldo estatal al choque con el Gobierno: quién es Javier Madanes Quintanilla

Ante la Corte Suprema

Nueva embestida contra Cristina Kirchner: Capital Humano apeló el fallo que le restituyó la pensión por viudez

La inteligencia artificial reescribe el valor del sector

El software entra en su fase más crítica

Insólito comunicado por protestas en el Congreso

El Gobierno restringe y amenaza a la prensa: “Nuestras fuerzas actuarán”

El País

La resistencia a la reforma de Milei

La CGT ratificó el paro: “Va a ser contundente y paralizará al país de punta a punta”

"La industria argentina tiene un desafío"

Cierre de Fate: la UIA alertó por la pérdida de 65 mil puestos de trabajo en dos años

El empresario detrás de Fate y Aluar

Del respaldo estatal al choque con el Gobierno: quién es Javier Madanes Quintanilla

En contra de la reforma laboral

Paro general de la CGT: qué pasará con el transporte este jueves

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 18 de febrero de 2026

En marzo habrá una nueva suba

Aumentaron los colectivos en el AMBA: cómo quedaron las tarifas a partir de este miércoles

Más de 9 millones viven en hogares urbanos pobres

Estanflación y pobreza al alza

El gasto diario por persona se desplomó 7,7 por ciento

Bolsillos apretados en Carnaval

Sociedad

Brutal intento de femicidio en Junín

Un hombre baleó a su pareja delante de sus hijos

A propósito de la buena salud del humor homofóbico

Machitos en fuga

Por Flor de la V

Lo confirmó el Ministerio Público Fiscal de Chubut

Encontraron el cuerpo de Sofia Devries, la joven que desapareció cuando buceaba en Puerto Madryn

Estado de salud delicado

Nuevo accidente con un UTV en la Costa Atlántica: una joven salió despedida y fue hospitalizada

Deportes

El entrenador de River se mostró confiado en el futuro

Marcelo Gallardo: “Hicimos un gran partido dentro de la complejidad del momento”

A propósito del libro La Historia del Vikingo, de Nereo Magi

Jugó con Bob Marley, fue campeón del mundo con el Rojo y manejó un Rolls Royce de Maradona

Por Alejandro Duchini

Nueva tanda de prácticas

Franco Colapinto logró su mejor marca en Bahrein

Benfica defiende al ex Vélez

Tras el escándalo, Prestianni negó los insultos racistas a Vinícius Jr