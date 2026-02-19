Omitir para ir al contenido principal
En dos años se cerraron 2.341 pequeñas empresas en la provincia

Zapatillas vietnamitas y costeletas brasileras

Un informe de Apyme Santa Fe revela que 2025 fue un año récord de importaciones, con deterioro del tejido productivo y el empleo locales.

Luciano Couso
Por Luciano Couso
Un empleado suelda piezas de maquinaria de cosechadora en una fábrica que produce equipos agrícolas en Taizhou, en la provincia oriental china de Jiangsu, el 27 de febrero de 2024. (Foto de AFP) / China OUT / CHINA OUT
Como consecuencia de la apertura de las importaciones, las pymes santafesinas dejan de producir. (STR/AFP)

