En dos años se cerraron 2.341 pequeñas empresas en la provincia
Zapatillas vietnamitas y costeletas brasileras
Un informe de Apyme Santa Fe revela que 2025 fue un año récord de importaciones, con deterioro del tejido productivo y el empleo locales.
Por
Luciano Couso
19 de febrero de 2026 - 3:08
Como consecuencia de la apertura de las importaciones, las pymes santafesinas dejan de producir.
(STR/AFP)
En dos años se cerraron 2.341 pequeñas empresas en la provincia
Zapatillas vietnamitas y costeletas brasileras
CARNAVALES
La huelga contra la Reforma Laboral tiene alta adhesión de sindicatos rosarinos
Sin transporte, Rosario para contra la reforma laboral
El tironeo salarial arrancó y promete ardua pelea
Pullaro ofrece 12,5% y tensa la paritaria
Defendió las prácticas de verificación de edad
Zuckerberg defendió en juicio a Instagram y criticó a usuarios por mentir sobre edad
Comunicado del colectivo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA)
Solidaridad frente al “bloqueo criminal de Trump” a Cuba
El Gobierno enviaría su propio proyecto
Milei busca modificar la ley de financiamiento universitario: los gremios, en alerta
Las autoridades de Essex exigen la colaboración de testigos ante sospechas de trata
La policía británica evalúa datos de vuelos privados en Stansted por el caso Epstein
La edición en papel se retoma mañana
Hoy Página/12 se lee en web
La sesión será este jueves en Diputados
Esclavitud laboral: con ayuda de los aliados, el Gobierno logró el dictamen
Por
Eva Moreira
Comunicado y advertencia de Capital Humano
El Gobierno intimó a la UTA y a La Fraternidad a no adherir al paro general
Comunicados de Aerolíneas Argentinas, JetSMART y Flybondi
Más de 350 vuelos cancelados por el paro general
El caso de Fate no es un caso aislado sino una tendencia
El “industricidio” libertario
Por
Juan Garriga
La emblemática fábrica de neumáticos despidió a sus 925 empleados
Cerró Fate y expuso la crisis del modelo Milei
Por
Leandro Renou
Se proyecta sobre febrero la aceleración de los precios en enero
La suba de los alimentos presiona sobre el IPC de febrero
Capacidad instalada, en el menor nivel de los últimos cuatro años
La actividad metalúrgica cayó 6,2 por ciento
El Ministerio Público Fiscal de Chubut investiga el hecho
Cómo sigue la búsqueda de Sofía Devries, la joven que desapareció cuando buceaba en Puerto Madryn
A propósito de la buena salud del humor homofóbico
Machitos en fuga
Por
Flor de la V
Tensión en la fábrica
Ordenaron el desalojo de la fábrica de Fate
Acusaciones contra el doble femicida
Imputaron a Pablo Laurta por tenencia de material de abuso sexual infantil
Copa Libertadores
Argentinos se trajo un triunfazo de Ecuador
El menor de los hermanos superó al alemán Hanfmann
Juan Manuel Cerúndolo avanzó a cuartos de final del Río Open
El delantero ítalo-alemán que podría jugar para Argentina
Champions League: ni Julián ni Lautaro, la figura fue un tal Nicolò Tresoldi
El torneo se reanuda este jueves con ocho partidos
Se disputan los 16avos. de final de la Europa League