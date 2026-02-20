Polijazz

Polijazz es una banda formada por Liza Polichiso en voz, Lucas Polichiso en teclado y acordeón, Nicolás «Cuqui» Polichiso en guitarra eléctrica y Juan Carlos «Pau» Ansaldi en batería. Ofrecen un repertorio de standards, canciones melódicas italianas y pop internacional, todo con lenguaje jazzístico (A las 21, en Teatro La Comedia.)

(Nano Pruzzo)