"Marchamos el 8M en duelo colectivo, porque los femicidios siguen sucediendo"
El duelo feminista: entre estrellas y mariposas
El femicidio de la arquitecta María Fernanda Orlando ejecutado por su pareja, abre “un dolor de pena”, que se convierte en duelo colectivo capaz de transformar el dolor en fuerza feminista, dice la antropóloga y escritora Laura Marina Panizo al hablar de quien fuera su guía, su amiga, su “hermana mayor”. Y anhela que la marcha de este 8M enlace el grito de demanda con cada uno de esos duelos, para que el dolor y la rabia se fundan en una lucha con dimensión política y social.