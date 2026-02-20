Omitir para ir al contenido principal
Casi uSs 2000 millones de superavit comercial en enero. Exportacione por u$s 7000 millones

Las importaciones caen al ritmo de la recesión

El saldo comercial favorable alcanzó a 1987 millones en enero. Menor demanda de insumos, piezas y bienes de capital importados, un reflejo del menor nivel de actividad

Puerto de Buenos Aires También aumentaron las ventas al exterior de manufacturas industriales

Últimas Noticias

El clásico de Emily Brontë resiste otra prueba en el cine

Cumbres borrascosas: una lectura pop, excesiva, discutible

Por Marina Bruzzese

La columna de Esther Díaz

El poder político del idioma

Por Esther Díaz

Rosario vivió una de las huelgas más importantes en los últimos años

Paro contundente contra la pérdida de derechos

EL MEGÁFONO

Emergencia en Salud Sexual: el peligro de un Estado que se retira de los cuerpos

Por José María Di Bello

Apoyó la reforma laboral, pero dio un mensaje lavado sobre la intervención de Milei a la estadística

El FMI mira para otro lado con el caso INDEC

Irán realiza maniobras navales con Rusia en el golfo de Omán

Trump y Netanyahu aumentan la presión sobre Irán

Cómo sigue la investigación

Qué reveló la autopsia sobre la muerte de Sofía Devries, la joven que buceaba en Puerto Madryn

Se mantendrán en el lugar hasta que se reactive la fábrica

Los trabajadores de FATE sigue con la permanencia pacífica en la planta

El País

El quórum se lo garantizaron los votos peronistas de Salta, Catamarca y Tucumán

La libertad avanza, los derechos retroceden

Por Eva Moreira

El paro contra la reforma laboral

CGT: “No estamos dispuesto a retroceder ni a entregar ninguna de las conquistas de los trabajadores”

Por Felipe Yapur

Balazos y gases frente al Congreso

La marcha de los gremios combativos terminó con represión y decenas de heridos y detenidos

Por Matías Ferrari

La expresidenta salió al balcón y saludó a la mutltitud que la acompaña

Cristina cumple, el pueblo la abraza

Economía

Polémica por los datos de precios y de declaración de ingresos de la EPH

Distribución del ingreso estable, en medio de las críticas al Indec

Por Mara Pedrazzoli

La industria y el orden económico

Por Julio Gambina

El Banco Central volvió a comprar divisas

El dólar sigue hacia la baja

Sociedad

Una madre y su hija desaparecieron en un arroyo en pleno temporal

Arrastradas por el agua

Es parte de la lucha del departamento de Estado de EE.UU. contra la regulación de contenidos en Internet

Un portal oficial para difundir fakes y mensajes de odio en Europa

Endrit Nika la tiró de un sexto piso en la República de Kosovo

Condenaron al femicida de María Clara Urdangaray

Deportes

Se mostró como el mejor piloto fuera de los equipos dominantes de la parrilla

Fórmula 1: Colapinto terminó sexto y séptimo en las sesiones de Bahréin

Duelo clave en La Bombonera que podría definir la continuidad de Úbeda

Boca recibe este viernes a Racing por la Liga Profesional

El trofeo original llegó al país y se exhibe en el predio de La Rural

La Copa del Mundo hizo su parada en Buenos Aires

A propósito del libro La Historia del Vikingo, de Nereo Magi

Jugó con Bob Marley, fue campeón del mundo con el Rojo y manejó un Rolls Royce de Maradona

Por Alejandro Duchini