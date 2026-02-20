Omitir para ir al contenido principal
Portada
Economía
Casi uSs 2000 millones de superavit comercial en enero. Exportacione por u$s 7000 millones
Las importaciones caen al ritmo de la recesión
El saldo comercial favorable alcanzó a 1987 millones en enero. Menor demanda de insumos, piezas y bienes de capital importados, un reflejo del menor nivel de actividad
20 de febrero de 2026 - 3:01
Puerto de Buenos Aires
También aumentaron las ventas al exterior de manufacturas industriales
Últimas Noticias
El clásico de Emily Brontë resiste otra prueba en el cine
Cumbres borrascosas: una lectura pop, excesiva, discutible
Por
Marina Bruzzese
La columna de Esther Díaz
El poder político del idioma
Por
Esther Díaz
Rosario vivió una de las huelgas más importantes en los últimos años
Paro contundente contra la pérdida de derechos
EL MEGÁFONO
Emergencia en Salud Sexual: el peligro de un Estado que se retira de los cuerpos
Por
José María Di Bello
Exclusivo para
Apoyó la reforma laboral, pero dio un mensaje lavado sobre la intervención de Milei a la estadística
El FMI mira para otro lado con el caso INDEC
Irán realiza maniobras navales con Rusia en el golfo de Omán
Trump y Netanyahu aumentan la presión sobre Irán
Cómo sigue la investigación
Qué reveló la autopsia sobre la muerte de Sofía Devries, la joven que buceaba en Puerto Madryn
Se mantendrán en el lugar hasta que se reactive la fábrica
Los trabajadores de FATE sigue con la permanencia pacífica en la planta
El País
El quórum se lo garantizaron los votos peronistas de Salta, Catamarca y Tucumán
La libertad avanza, los derechos retroceden
Por
Eva Moreira
El paro contra la reforma laboral
CGT: “No estamos dispuesto a retroceder ni a entregar ninguna de las conquistas de los trabajadores”
Por
Felipe Yapur
Balazos y gases frente al Congreso
La marcha de los gremios combativos terminó con represión y decenas de heridos y detenidos
Por
Matías Ferrari
La expresidenta salió al balcón y saludó a la mutltitud que la acompaña
Cristina cumple, el pueblo la abraza
Economía
Apoyó la reforma laboral, pero dio un mensaje lavado sobre la intervención de Milei a la estadística
El FMI mira para otro lado con el caso INDEC
Polémica por los datos de precios y de declaración de ingresos de la EPH
Distribución del ingreso estable, en medio de las críticas al Indec
Por
Mara Pedrazzoli
La industria y el orden económico
Por
Julio Gambina
El Banco Central volvió a comprar divisas
El dólar sigue hacia la baja
Sociedad
Una madre y su hija desaparecieron en un arroyo en pleno temporal
Arrastradas por el agua
Cómo sigue la investigación
Qué reveló la autopsia sobre la muerte de Sofía Devries, la joven que buceaba en Puerto Madryn
Es parte de la lucha del departamento de Estado de EE.UU. contra la regulación de contenidos en Internet
Un portal oficial para difundir fakes y mensajes de odio en Europa
Endrit Nika la tiró de un sexto piso en la República de Kosovo
Condenaron al femicida de María Clara Urdangaray
Deportes
Se mostró como el mejor piloto fuera de los equipos dominantes de la parrilla
Fórmula 1: Colapinto terminó sexto y séptimo en las sesiones de Bahréin
Duelo clave en La Bombonera que podría definir la continuidad de Úbeda
Boca recibe este viernes a Racing por la Liga Profesional
El trofeo original llegó al país y se exhibe en el predio de La Rural
La Copa del Mundo hizo su parada en Buenos Aires
A propósito del libro La Historia del Vikingo, de Nereo Magi
Jugó con Bob Marley, fue campeón del mundo con el Rojo y manejó un Rolls Royce de Maradona
Por
Alejandro Duchini