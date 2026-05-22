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Miles de cubanos marcharon en La Habana en apoyo a Raúl Castro

Presente en el acto delante de la embajada estadounidense en Cuba, la hija del exmandatario, Mariela Castro, aseguró que a su padre “nadie lo va a secuestrar”.

People attend a rally in support of former Cuban president Raul Castro, 94, who has been indicted by a US court, outside the US Embassy in Havana on May 22, 2026.
Los presentes acudieron a la cita en La Habana con banderas de Cuba y retratos de Raúl Castro ADALBERTO ROQUE, AFP -. AFP

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