La segunda obra de Marcos Capobianco, luego de "Leyenda", está inspirada en "Las crónicas de Reaper"
Clan, un juego de rol donde nadie se salva solo
Con reglas ágiles y árboles de habilidades, esta experiencia conecta las bases de los videojuegos masivos con la libertad de la narración oral, dando gran atención al sentido de comunidad en la party.
Andrés Valenzuela
21 de febrero de 2026 - 1:25
Clan Juego de Rol
(Prensa -)
Últimas Noticias
La votación de los diputados nacionales que responden a Pullaro
Provincias Desunidas por la reforma laboral
El repudio de los gremios locales
“Cómo hará Galaretto para caminar en su ciudad”
Primera semana del juicio oral a 21 policías de Rosario
Sobre la violencia institucional
Newell's visita esta tarde a Banfield con cuatro cambios
Por puntos clave en la pelea por la permanencia
Exclusivo para
CTERA anunció un paro nacional para el 2 de marzo
Sin paritarias no hay clases: el ultimátum docente al Gobierno
Por los empleos inestables, salarios a la baja y servicios al alza
Se evapora la clase media
Mara Pedrazzoli
Por una denuncia de la Embajada de Estados Unidos
Condenados por tramitar visas con datos falsos
Luego de la votación de Diputados en favor de la reforma laboral
Caputo salió a cancherear
El País
Programó un viaje a la provincia para el 19 de marzo
Tras el apoyo a la reforma laboral, Milei suma Tucumán a su Tour de la Gratitud
Los preparativos para las sesiones de la semana que viene
La Casa Rosada, entre festejos y reuniones clave por la reforma laboral
En el caso por el asesinato de Mariano Ferreyra
Los audios que exponen las conexiones entre la SIDE y Comodoro Py
Luciana Bertoia
Apuntó a los ATN
“Un gobernador que necesita un aporte pedorro”: Mariano Recalde cruzó a los peronistas que votaron la reforma laboral
Economía
El tipo de cambio quedó en su menor nivel desde octubre
El dólar baja y el país se encarece
Pasarán a disponibilidad a 470 empleados
Cierra Galeno ART y preocupa el efecto contagio
Pronósticos pesimistas para la industria y el empleo
Cada vez menos producción
David Cufré
Según Di Tella, la economía está cerca de caer en recesión
La actividad sigue por el piso
Sociedad
Impactantes videos de los vecinos de Tigre
Voraz incendio en un depósito de Benavídez
Se investiga si fueron intencionales
Dos nuevos focos en el Parque Nacional Los Alerces
CTERA anunció un paro nacional para el 2 de marzo
Sin paritarias no hay clases: el ultimátum docente al Gobierno
Artemis II, nueva etapa en la carrera espacial global
Otro gran paso para la humanidad
Deportes
Se impuso ante Atlético Tucumán en el Mario Alberto Kempes
Torneo Apertura: Instituto lo ganó en la agonía
El equipo no encuentra el rumbo futbolístico en el terreno
Boca igualó con Racing y se fue silbado otra vez
Adrián De Benedictis
Luego de superar trabajosamente al portugués Faria
ATP 500 de Río: Etcheverry se metió entre los cuatro mejores
Empate agónico en Florencio Varela
Defensa y Belgrano terminaron como arrancaron: invictos