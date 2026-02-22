Omitir para ir al contenido principal
El Mundo
De policía a jefe del cartel más poderoso de México
📰 La caída del narco más buscado
“El Mencho” encabezó la expansión del Cartel Jalisco Nueva Generación. La DEA ofrecía 10 millones de dólares para dar con él.
23 de febrero de 2026 - 23:32
La DEA ofrecía una recompensa por información que conduzca a la captura de “El Mencho".
(EFE/EFE)
Últimas Noticias
El jugador de Benfica no podrá estar en la revancha ante Real Madrid
La UEFA suspendió a Prestianni por el incidente con Vinicius
A 20 años de sus shows en River
Robbie Williams vuelve a la Argentina: cómo será la venta de entradas
Los recordatorios de hoy
Jesús José García Conti
Exclusivo para
La actriz trabaja en "¿Está funcionando esto?", dirigida por Bradley Cooper
Laura Dern: “Debemos permitirnos evolucionar constantemente”
Por
Adam White
La reiterancia y reincidencia de la traición
Los Milei continúan ocupando el espacio vacío
Por
Eduardo Aliverti
Mendoza en alerta
Casi 150 operativos y decenas de evacuados por un fuerte temporal
El País
El Senado la votará el viernes
“Ya está aprobada”: Adorni celebra de antemano la reforma laboral, mientras ataca a los sindicatos y la oposición
Apertura de sesiones ordinarias
Con la reforma laboral bajo el brazo, Milei prepara su discurso en el Congreso
Crisis tras la muerte dle capo narco "El Mencho"
El Gobierno pidió que los argentinos no viajen a México
Economía
Se dejan de cobrar derechos de importación
El vuelto de Milei al dueño de FATE por su cierre: eliminó las protecciones al aluminio de ALUAR
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 23 de febrero de 2026
Madanes tiene un nuevo negocio en el predio de FATE
Neumáticos por baterías chinas
Sociedad
Operativo internacional
A casi seis años de su clausura, trasladan a los animales del ex zoológico de Luján
Está internado en el Hospital Italiano de San Justo
Bastián Jerez será operado por décima vez, tras el accidente en una UTV en Pinamar
Cerraron escuelas, aeropuertos, autopistas y autopista
Nueva York paralizada: rige un toque de queda por la llegada de una gran tormenta de nieve
Por riesgos para la salud
La Anmat prohibió dos marcas de productos para el cabello
Deportes
Liga Profesional de Fútbol
Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
La enfermería del Xeneize
Boca suma otro lesionado y apuesta por Dybala
Luego de la caída contra Vélez
El futuro de Marcelo Gallardo en River: ¿sigue o se va?