Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

Ingresó al perímetro interno de Mar-a-Lago con una escopeta y un bidón de combustible

Un joven muere baleado por las fuerzas de seguridad tras ingresar armado a la residencia de Trump

Según las autoridades, el hombre de 21 años levantó el arma ante los agentes del Servicio Secreto y fue baleado. El presidente no se encontraba en el lugar.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, FEBRERO 22 Agentes del Servicio Secreto y efectivos de la policía local abatieron este domingo a un hombre armado que logró traspasar el perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump en West Palm Beach, Florida. El sospechoso fue identificado como Austin Tucker Martin, un joven de 21 años originario de Carolina del Norte que había sido reportado como desaparecido por su familia hace apenas unos días. Martin fue interceptado alrededor de la 1:30 de la mañana en la puerta norte del complejo portando una escopeta y un bidón con combustible, tras haber aprovechado la salida de otro vehículo para colarse en las instalaciones. FOTO NA REDES
Austin Tucker Martin Agentes del Servicio Secreto y efectivos de la policía local abatieron este domingo a un hombre armado identificado como Austin Tucker Martin. (NA)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El conjunto catalán superó a Real Madrid en la tabla de posiciones

Barcelona recuperó la punta con una goleada sobre Levante

En Ciudad Universitaria

Festival Buena Vibra: la conexión entre artistas diversos

Por Sergio Sánchez

Balance tras los incendios del verano patagónico

Menos bosques y más frágiles

Ofrecían 15 millones de dólares por su captura

Quién era “El Mencho”, el hombre detrás del cartel más letal de México

Exclusivo para

Los reproches del exgobernador

El voto por la reforma laboral abrió heridas entre Llaryora y Schiaretti

Por Gregorio Tatian

Crece la exportación por aumento del oro pero cae la producción. Se demoran nuevos proyectos

El falso boom de las inversiones en minería

Por Raúl Dellatorre

El sospechoso había sido ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante

Desbarataron un plan narco para matar a un juez federal en Paraná

Se da en paralelo al retroceso del Estado en la prevención, como la compra de preservativos y la ESI

Más de 50 mil casos de sífilis en Argentina en 2025

El País

La reiterancia y reincidencia de la traición

Los Milei continúan ocupando el espacio vacío

Por Eduardo Aliverti

Página/12 hace memoria

Retrato de un espía en la embajada alemana

Por Victoria Ginzberg

Se votará el próximo viernes y el oficialismo tiene los votos para aprobarla

Con la cancha embarrada y sin debate, el Gobierno se prepara para sancionar la reforma laboral

Por Eva Moreira

Los reproches del exgobernador

El voto por la reforma laboral abrió heridas entre Llaryora y Schiaretti

Por Gregorio Tatian

Economía

Madanes tiene un nuevo negocio en el predio de FATE

Neumáticos por baterías chinas

Final de vacaciones

Controladores aéreos retoman los paros

Ni siquiera en diciembre cuando se cobró el aguinaldo

La morosidad del crédito no baja

Por Hernán Letcher

En febrero, aumentaron interanual 10 puntos más que la inflación

La canasta de servicios rompe los bolsillos

Sociedad

Balance tras los incendios del verano patagónico

Menos bosques y más frágiles

El niño está internado en Buenos Aires

“Sos muy fuerte, hijo”: el posteo de la mamá de Bastián en plena recuperación

Preocupación por la seguridad y los controles

Otra tragedia en la costa: un motociclista de 28 años murió tras caer de un médano

Muchas nubes, poco sol

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 22 de febrero

Deportes

El conjunto catalán superó a Real Madrid en la tabla de posiciones

Barcelona recuperó la punta con una goleada sobre Levante

Primer grito del exBelgrano en Europa

Serie A: con un gol de Mariano Troilo, Parma amargó al Milan

Justo antes del partido de vuelta con Argentinos Juniors

Darío Benedetto volvió al gol después de dos años

Batacazo del Baskonia frente al Real Madrid

Campazzo y Deck no pudieron festejar en la Copa del Rey