Será entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo

AFA para el fútbol en protesta por la acusación de evasión impositiva

La Asociación informó que la iniciativa se votó por decisión unánime en la reunión de Comité Ejecutivo de este lunes. “Se está declarando una guerra contra el fútbol”, declaró el presidente de Vélez.

(ALEJANDRO LEIVA)

Visto y oído

Vuelve Robbie Williams

La película de 1991 se convirtió en un ícono cultural, aunque detrás de cámaras hubo disputas y descontento

Cómo “Hook: El regreso del Capitán Garfio” rompió amistad profesional entre Julia Roberts y Steven Spielberg

El equipo de Simeone se medirá ante el Brujas en Madrid

Champions League: El Atlético busca el boleto a octavos

El dramaturgo y director vuelve con "Osvaldo Lamborghini obras completas. Primera parte"

Ignacio Bartolone: “La literatura tiene que enfermar”

Por Laura Gomez

Un plan innegociable

“No hay mal que por bien no venga”: la confesión de Bullrich sobre el engaño de las licencias

"Voy a usar mi derecho"

Felipe Pettinato se negó a declarar en el inicio del juicio por la muerte de su neurólogo

La actriz trabaja en "¿Está funcionando esto?", dirigida por Bradley Cooper

Laura Dern: “Debemos permitirnos evolucionar constantemente”

Por Adam White

La reiterancia y reincidencia de la traición

Los Milei continúan ocupando el espacio vacío

Por Eduardo Aliverti

El País

Dijo que es “rechazar lo diferente”

El Gobierno persigue a una docente porque cuestionó la política migratoria de Donald Trump

Otra realidad

Mauricio Macri: “Los pobres de hoy viven igual o mejor que un rey de hace 100 años”

"Una verdadera traición"

Trabajadores judiciales en contra de la reforma laboral: paro y toma de la sede de la Justicia Nacional del Trabajo

Economía

Siguen los ajustes

Las prepagas anunciaron aumentos para marzo

Se dejan de cobrar derechos de importación

El vuelto de Milei al dueño de FATE por su cierre: eliminó las protecciones al aluminio de ALUAR

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 23 de febrero de 2026

Madanes tiene un nuevo negocio en el predio de FATE

Neumáticos por baterías chinas

Sociedad

“La vacuna es segura y eficaz"

Por el riesgo de sarampión, adelantan la segunda dosis de la vacuna triple viral

Operativo internacional

A casi seis años de su clausura, trasladan a los animales del ex zoológico de Luján

Está internado en el Hospital Italiano de San Justo

Bastián Jerez será operado por décima vez, tras el accidente en una UTV en Pinamar

Deportes

El jugador de Benfica no podrá estar en la revancha ante Real Madrid

La UEFA suspendió a Prestianni por el incidente con Vinicius

Liga Profesional de Fútbol

Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026