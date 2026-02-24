Omitir para ir al contenido principal
PortadaNegrx

Febrero, el mes de J Dilla

Veinte años de un legado que reescribió el hip hop

A veinte años de su muerte, la obra de J Dilla vuelve a leerse no sólo como innovación musical sino como intervención cultural en el corazón de la Detroit postindustrial: un productor negro que, desde el sampling, reorganizó la memoria sonora afroestadounidense y disputó el pulso dominante del mercado. Entre Donuts y su trayectoria colectiva, Dilla transformó el beat en archivo político, sensibilidad comunitaria y lenguaje propio, dejando una huella que sigue modelando la estética —y la conciencia— del hip hop global.

Emiliano "Emiwa" Gorrini
Por Emiliano "Emiwa" Gorrini
J Dilla (Brian Cross)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El domingo abrirá las sesiones ordinarias

Javier Milei reúne a su gabinete, espera por la reforma laboral y prepara el discurso en el Congreso

Febrero, el mes de J Dilla

Veinte años de un legado que reescribió el hip hop

Por Emiliano "Emiwa" Gorrini

Cámara de Diputados

Avanza en México la reforma para reducir la jornada laboral

Manifestantes hicieron un acampe frente a una planta de Cargill

Tras protestas indígenas, Lula deroga un decreto sobre puertos en ríos amazónicos

Exclusivo para

Más de 25 agentes muertos, 40 criminales abatidos y 70 detenidos tras los enfrentamientos

Sheinbaum anuncia que México vive horas de mayor tranquilidad tras la ola de violencia por la muerte de “El Mencho”

Juzgan a tres exmiembros de la organización paraestatal Concentración Nacional Universitaria (CNU)

Nuevo juicio en La Plata por crímenes de lesa humanidad

Un proyecto propio con más recortes

El ajuste, a cualquier costo: la nueva jugada de Milei para no cumplir con la ley de financiamiento educativo

El sincericidio del Gobierno

El cinismo al servicio del recorte de derechos laborales

El País

El domingo abrirá las sesiones ordinarias

Javier Milei reúne a su gabinete, espera por la reforma laboral y prepara el discurso en el Congreso

"No quieren jueces laborales"

El método judicial para precarizar a los trabajadores

Por Irina Hauser

La acusan de no haber preservado correctamente la escena

Avanzan en la ofensiva contra Fein

Por Raúl Kollmann

El análisis de Felipe Pigna, Sergio Wischñevsky y Pilar Arcidiácono

Macri dixit: “Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey”

Por Karina Micheletto

Economía

El secretario de Comercio quiso aclarar, y oscureció

Retos por el “Banana affaire”

Dólar

El tipo de cambio sigue en baja

Canasta básica alimentaria

767 mil pesos para no ser indigente

La economía del rebusque ante el retroceso de la actividad formal

Contracara de los despidos: explosión del cuentapropismo

Por Javier Lewkowicz

Sociedad

¿Llueve en el Amba?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 24 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 24 de febrero

Anuncio del Gobierno de la Ciudad

Este martes reabre la estación Plaza Italia del Subte D

Dijo que es “rechazar lo diferente” en un acto en un colegio

El Gobierno persigue a una supervisora educativa porque cuestionó la política migratoria de Donald Trump

Deportes

La Asociación refutó las acusaciones por evasión contra sus principales dirigentes y votó suspender las fechas que se iban a jugar entre el jueves 5 y el domingo 8.

Torneo Apertura: arranca la séptima con San Lorenzo e Independiente

Opinión

Gallardo ya no podía arreglar más nada

Por Daniel Guiñazú

Cancha inclinada

Por Raúl Kollmann

El Muñeco dirigirá al equipo ante Banfield en el Monumental y se despedirá

Marcelo Gallardo anunció que este jueves dejará de ser el DT de River