Veinte años de un legado que reescribió el hip hop
A veinte años de su muerte, la obra de J Dilla vuelve a leerse no sólo como innovación musical sino como intervención cultural en el corazón de la Detroit postindustrial: un productor negro que, desde el sampling, reorganizó la memoria sonora afroestadounidense y disputó el pulso dominante del mercado. Entre Donuts y su trayectoria colectiva, Dilla transformó el beat en archivo político, sensibilidad comunitaria y lenguaje propio, dejando una huella que sigue modelando la estética —y la conciencia— del hip hop global.