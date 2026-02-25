Omitir para ir al contenido principal
50 Años del Golpe
Denuncia flagrante de contaminación ambiental en la cuenca del Ludueña
El caño que envenena el arroyo está ahí nomás
El concejal Julián Ferrero reveló que un desagüe pluvial pinchado con descarga cloacal contamina hace más de 60 días el Ludueña, ante el silencio oficial.
25 de febrero de 2026 - 3:06
El desague ilegal contamina el arroyo Ludueña en Rosario.
(Capturas de Video)
Rosario
Los recordatorios de hoy
Juan Carlos Campora, José Américo Pollola
Reconfiguración en la Cámara alta nacional
Moisés, vicepresidenta del Senado, el peronismo partido y la mano invisible de Sáenz
Por
Maira López
Piden control en ejecución del Programa de Puesta a Punto
En Yrigoyen, de 10 edificios escolares solo 2 fueron completados en 2025
Por
Laura Urbano
Una recorrida por el bypass en Campo Quijano
La presidenta de Fonplata visitó las obras del Corredor Biocéanico Eje Capricornio
El principal productor del país, contra los dichos del secretario de Comercio, Pablo Lavigne
La furia del “Rey de las Bananas”
Fue por la muerte de un niño que pisó un charco contaminado por una fumigación de tomates
Condenado por uso de agrotóxicos en Corrientes
Por
Juan Funes
La actividad económica en la CABA continúa por debajo de 2023
La gastronomía, afectada en la Ciudad
Por
Juan Garriga
Tras la ola de violencia por la muerte de “El Mencho”
Sheinbaum asegura que México “se está normalizando” y descarta riesgos para el Mundial 2026
Siete gobernadores se acercan a la Casa Rosada
Una nueva mesa que parece libertaria
Trump, Milei y la (des) organización mundial
Por
Victoria Donda
Organismos de derechos humanos y una campaña para el 24 de marzo
50 años después, florecerán pañuelos
Un armado que aglutinó al antiperonismo
La maniobra libertaria para sacar al peronismo de la conducción del Senado
Por
Felipe Yapur
Indicador mensual de la Cámara Argentina de Comercio
Nueva baja del consumo en enero
El principal productor del país, contra los dichos del secretario de Comercio, Pablo Lavigne
La furia del “Rey de las Bananas”
Sector agropecuario e intermediación financiera, dueños del EMAE
Crecimiento sólo en agro y finanzas
Por
Mara Pedrazzoli
Mercado cambiario
Liquidación de divisas y nueva deuda
La empresa de IA norteamericana dice que usaron su sistema Claude para mejorar la IA en China
Anthropic denuncia por robo a tres competidores chinos
Pasó de acusadora de violación a acusada de falso testimonio, a raiz de unos videos probatorios
Una consejera escolar libertaria no quiso declarar en un juicio
¿Comienzan las clases?
Por
Esteban Sueyro
Fue por la muerte de un niño que pisó un charco contaminado por una fumigación de tomates
Condenado por uso de agrotóxicos en Corrientes
Por
Juan Funes
Los de Avellaneda se ubcian en la sexta posicion del Grupo A
Independiente igualó con Gimnasia de Mendoza y se mantiene en zona de clasificación
Los más destacados fueron los arqueros de ambos equipos
Platense y Defensa igualaron en Vicente López
En un duelo por la Zona A disputado en el Bajo Flores
Torneo Apertura: San Lorenzo e Instituto repartieron los puntos
Con triplete de Sorloth; este miércoles Real Madrid-Benfica
Champions League: Atlético Madrid se metió en octavos con autoridad