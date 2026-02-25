Omitir para ir al contenido principal
PortadaEconomía

Cómo quedan los salarios

Empleadas domésticas: acordaron una suba del 3% en dos tramos y un bono

Las subas se aplicarán sobre los salarios vigentes, en febrero y en marzo. Cómo quedan las categorías.

Se acordó una suba del 3% para empleadas domésticas, a pagar en dos tramos (Guido Piotrkowski)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El diario lanzó la campaña "Siempre juntos" para juntar fondos para las Abuelas de Plaza de Mayo

Estela de Carlotto: “Página/12 fue y es el diario hermano para nosotras”

Por Celeste del Bianco

Cómo quedan los salarios

Empleadas domésticas: acordaron una suba del 3% en dos tramos y un bono

Crisis política y fragmentación inédita

Elecciones en Perú: 36 candidatos y un debate presidencial de seis días

Ante la crisis por el bloqueo de Trump

México envió un segundo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba

Exclusivo para

El principal productor del país, contra los dichos del secretario de Comercio, Pablo Lavigne

La furia del “Rey de las Bananas”

Fue por la muerte de un niño que pisó un charco contaminado por una fumigación de tomates

Condenado por uso de agrotóxicos en Corrientes

Por Juan Funes

La actividad económica en la CABA continúa por debajo de 2023

La gastronomía, afectada en la Ciudad

Por Juan Garriga

Tras la ola de violencia por la muerte de “El Mencho”

Sheinbaum asegura que México “se está normalizando” y descarta riesgos para el Mundial 2026

El País

El diario lanzó la campaña "Siempre juntos" para juntar fondos para las Abuelas de Plaza de Mayo

Estela de Carlotto: “Página/12 fue y es el diario hermano para nosotras”

Por Celeste del Bianco

Siete gobernadores se acercan a la Casa Rosada

Una nueva mesa que parece libertaria

Trump, Milei y la (des) organización mundial

Por Victoria Donda

Organismos de derechos humanos y una campaña para el 24 de marzo

50 años después, florecerán pañuelos

Economía

Cómo quedan los salarios

Empleadas domésticas: acordaron una suba del 3% en dos tramos y un bono

Indicador mensual de la Cámara Argentina de Comercio

Nueva baja del consumo en enero

El principal productor del país, contra los dichos del secretario de Comercio, Pablo Lavigne

La furia del “Rey de las Bananas”

Sector agropecuario e intermediación financiera, dueños del EMAE

Crecimiento sólo en agro y finanzas

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Jornada primaveral

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 25 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 25 de febrero

La empresa de IA norteamericana dice que usaron su sistema Claude para mejorar la IA en China

Anthropic denuncia por robo a tres competidores chinos

Pasó de acusadora de violación a acusada de falso testimonio, a raiz de unos videos probatorios

Una consejera escolar libertaria no quiso declarar en un juicio

Deportes

Los de Avellaneda se ubcian en la sexta posicion del Grupo A

Independiente igualó con Gimnasia de Mendoza y se mantiene en zona de clasificación

Los más destacados fueron los arqueros de ambos equipos

Platense y Defensa igualaron en Vicente López

En un duelo por la Zona A disputado en el Bajo Flores

Torneo Apertura: San Lorenzo e Instituto repartieron los puntos

Con triplete de Sorloth; este miércoles Real Madrid-Benfica

Champions League: Atlético Madrid se metió en octavos con autoridad