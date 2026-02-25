Qué marcó el primer día del juicio a los acusados de mandar a matar a Marielle Franco y Anderson Gomes
A casi ocho años del crimen que expuso la trama entre política, milicias y mercado inmobiliario ilegal en Río de Janeiro, el máximo tribunal brasileño comenzó a juzgar a los presuntos autores intelectuales del asesinato de Marielle Franco y Anderson Gomes. En el centro del proceso aparecen dirigentes políticos, exjefes policiales y la hipótesis de una organización criminal que habría convertido el control territorial en plataforma de poder. Las querellas hablan de un hito contra la violencia política; las defensas niegan las acusaciones y cuestionan las pruebas. El veredicto, esperado para este miércoles, podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad en Brasil.