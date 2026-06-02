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Economía

Se achica el "ingreso disponible" para otros consumos

El impacto de la suba de naftas

Los hogares con auto gastaron casi 39 mil pesos extra por mes en nafta desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.

Los aumentos de las naftas rondan el 20 y 24 por ciento.

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