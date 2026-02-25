Omitir para ir al contenido principal
El presidente Lula da Silva lanzó un comunicado por la trágica situación
Treinta muertos por un temporal en Brasil
También hay miles de desplazados y decenas de desaparecidos.
25 de febrero de 2026 - 22:18
Brasil
Deslaves mortales en Minas Gerais por tormentas.
(PABLO PORCIUNCULA, AFP -/AFP)
Peluche y vuelve
Por
Andrea Guzmán
Otro revés judicial para Donald Trump
Un juez federal de Estados Unidos suspendió la expulsión de inmigrantes ilegales a terceros países
ARCA aplica una suba arbitraria de la cuota que perjudicaría a 4 millones de contribuyentes
Recategorización ilegal a monotributistas
Por
Juan Garriga
Remontada en La Plata
Rosario Central se aprovechó de la mala suerte de Gimnasia
Piden "garantía de defensa independiente"
Pidieron la nulidad de la condena a uno de los sentenciados por el crimen de Fernando Báez Sosa
Otra víctima del industricidio libertario
La Quilmes de Zárate abrió plan de retiros voluntarios porque el consumo de cerveza cayó a la mitad en un año
El principal productor del país, contra los dichos del secretario de Comercio, Pablo Lavigne
La furia del “Rey de las Bananas”
Fue por la muerte de un niño que pisó un charco contaminado por una fumigación de tomates
Condenado por uso de agrotóxicos en Corrientes
Por
Juan Funes
Se definió en una reunión de la mesa chica cegetista
Reforma laboral en el Senado: la CGT no marchará el viernes y se movilizará el lunes a Tribunales
La Reforma laboral: Milei, Perón y CFK
Por
Pedro Peretti
Por decreto
El Gobierno confirmó la hora de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso: cuándo hablará Javier Milei
El oficialismo piensa presentar una ley
Reforma laboral: las licencias médicas de los trabajadores siguen en la mira del Gobierno
ARCA aplica una suba arbitraria de la cuota que perjudicaría a 4 millones de contribuyentes
Recategorización ilegal a monotributistas
Por
Juan Garriga
Indutria
La producción cayó 4,4% interanual
El sector supermercadista responde con achique de personal
El consumo masivo refleja el deterioro del bolsillo
Por
Mara Pedrazzoli
Cómo hacen el cruce de datos
Monotributo y billeteras virtuales: ARCA ya recategoriza de oficio a usuarios si detecta incosistencias
La Justicia exigió la eliminación de las imágenes de la adolescente
Una joven denunció a su madre por subir fotos suyas en apps de citas
Micro reserva urbana versus desarrollo inmobiliario
Almagro: El Gobierno nacional busca vender un terreno en el que los vecinos reclaman un espacio verde
Por
Santiago Brunetto
El presidente Lula da Silva lanzó un comunicado por la trágica situación
Treinta muertos por un temporal en Brasil
El megaterio fue hallado en la Patagonia argentina
Hallaron restos de un perezoso terrestre gigante de 16.000 años en la costa del lago Nahuel Huapi
Remontada en La Plata
Rosario Central se aprovechó de la mala suerte de Gimnasia
Los goles fueron convertidos por Tobio y Facundo Bruera
Barracas se lo dio vuelta a Tigre y se metió en zona de clasificación
Se juega la revancha de la Recopa Sudamericana ante Flamengo
Lanús busca otro título internacional en el Maracaná
El técnico se despide de su gente en el estadio Monumental
Marcelo Gallardo dirige por última vez a River ante Banfield