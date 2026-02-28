Memoria, negritud y cuarteto frente a la violencia institucional
La Mona Jiménez y la persecución por portación de rostro
La Mona Jiménez vuelve a poner en palabras una memoria silenciada: la persecución por cantar, por hacer bailar y por encarnar una identidad que el racismo criollo tiene como objetivo. Su testimonio no habla sólo del cuarteto, sino del derecho a la alegría, al encuentro y al orgullo negro. Una historia contada desde abajo, donde la música fue, y sigue siendo, una forma de resistencia colectiva.