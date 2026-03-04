Omitir para ir al contenido principal
Portada
Buenos Aires|12
7 de junio, el día clave
Abad se anticipó a Fernández y la UCR va a definir la fecha de elecciones internas
Este viernes habrá un encuentro para fijar el día de la contienda. Carrera de comunicados y tensión por el destino del partido. Para dónde se volcarán los intendentes, el final abierto.
Por
María Belén Robledo
04 de marzo de 2026 - 22:49
Maximiliano Abad en el Senado
(Archivo -)
