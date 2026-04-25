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Fue empate sin goles en La Fortaleza por la Zona A

Torneo Apertura: Lanús no pudo contra Central Córdoba

El Granate se mantiene en puestos de play-offs, algo que el Ferroviario ve de lejos. Aguerre le atajó un penal a Izquierdoz.

Lanus Vs Central Còrdoba
Lanús tuvo el triunfo sobre el final con un penal de Izquierdoz, pero Aguerre dijo no. (Capturas de Video)

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