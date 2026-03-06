Omitir para ir al contenido principal
Otro serrucho del gobierno de Milei

La comunidad del Museo del Traje

La especialista e investigadora en moda, Victoria Lescano, histórica columnista de Las12 sobre el arte de vestir, analiza el desguace del citado lugar y explica por qué es dramática la decisión del gobierno respecto de su patrimonio cultural.

Victoria Lescano
Por Victoria Lescano
Las fotos del Museo del Traje forma parte de los documentos en riesgo, ¿a dónde van a ir a parar? En esta imagen: la vidriera de Casa Marilú, en calle Florida. (Gentileza -)

